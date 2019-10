Lexus RX Hybrid MY 2020: muscoli, tecnologia ed eleganza

Il design esterno della Lexus RX Hybrid MY 2020 mantiene il classico aspetto potente e sportivo. La gamma prevede tre allestimenti: Executive, F Sport e Luxury. I prezzi partono da 73.000 euro e ci sono interessanti agevolazioni

Lexus festeggia il suo 30esimo anniversario, presentando la nuova RX Hybrid, il modello che nel 1998 ha dato vita al segmento dei SUV di lusso, che arriva completamente rivisto, col plus di volersi confermare ai veri del mercato anche nel settore dell’ibrido-elettrico.

Lexus RX Hybrid MY 2020: com’è fatto

Il design esterno della Lexus RX Hybrid MY 2020 mantiene il classico aspetto potente e sportivo, con una nuova linea che taglia lateralmente la vettura pensata per dare al modello maggiore fluidità e consistenza. Gli esterni risultano quindi eleganti e dinamici, enfatizzando la moderna cifra stilistica di Lexus. Per sviluppare ulteriormente le rinomate qualità dinamiche di RX, gli ingegneri hanno operato su ogni dettaglio della vettura, incrementando la rigidità della scocca e delle sospensioni, inserendo nuovi ammortizzatori e nuovi sistemi di controllo per l’impianto frenante. Il risultato è una vettura maneggevole e precisa che segue alla perfezione le intenzioni del guidatore. Il nuovo RX è equipaggiato inoltre con il primo sistema al mondo di fari abbaglianti adattivi BladeScan AHS e con il Lexus Safety System+ di ultima generazione. La nuova gamma RX dispone inoltre della nuova piattaforma di connessione Data Communication Module (DCM), che permette di registrare i dati di utilizzo dell’auto creando le condizioni per l’offerta di numerosi servizi connessi accessibili attraverso la nuova applicazione Lexus Link.

Tra i vari servizi connessi offerti, spicca la nuova formula d’acquisto Pay Per Drive Connected; i vantaggi già esistenti sull’attuale programma Lexus Pay per Drive – che permette di restituire la vettura in qualsiasi momento, cambiare la durata del piano, cambiare l’importo o azzerare le rate anche dopo l’acquisto – si arricchiscono di questa nuova modalità che aumenta ulteriormente la flessibilità del piano finanziario, rendendo il costo del finanziamento legato all’effettivo utilizzo dell’auto. Inoltre, la connettività renderà disponibile anche la formula assicurativa RCA Connected, che prevede l’adattamento del piano assicurativo allo stile di guida del cliente. Tutta la gamma RX, beneficia del nuovo programma Lexus Hybrid Service che prevede la possibilità di avere una garanzia supplementare esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente, rinnovabile fino a 10 anni o 250.000 km per le componenti ibride e meccaniche non soggette a usura e chilometraggio illimitato per la batteria ibrida. Il programma è valido in caso di manutenzione regolare delle vetture Full Hybrid Electric presso le concessionarie e le officine autorizzate Lexus.

Lexus RX Hybrid MY 2020: gamma e prezzi

La gamma RX prevede tre allestimenti: Executive, F Sport e Luxury. Tutti gli allestimenti beneficiano delle nuove specifiche, aggiungendo alla configurazione originaria la Smartphone integration, l’ultima versione del Lexus Safety System+, il display 12.3” touch-screen del Lexus Premium Navigation, il nuovo touchpad e la nuova piattaforma di connessione DCM. Il primo dispone di serie di un equipaggiamento molto completo con cerchi da 20″, fari tri LED, Lexus Premium Navigation con display touch screen da 12.3”, telecamera per la retromarcia, clima bi-zona, Smart Entry and start system, sedili in pelle elettrici riscaldati e ventilati. Gli allestimenti F Sport e Luxury aggiungono inoltre il nuovo sistema BladeScan AHS. I colori disponibili sono 12, di cui due di nuova introduzione: Verde Cargo ed Ecru. A questi, possono combinarsi ben otto colori per gli interni, garantendo massima scelta e personalizzazione. I prezzi di listino partiranno da 73.000 euro per la versione Executive, prezzo che scenderà a 66.000 euro grazie agli Hybrid Bonus di 7.000 euro in caso di permuta e rottamazione.