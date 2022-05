Lexus UX Hybrid 2023: il restyling di metà carriera è ancora più completo

Assetto più rigido per la versione F Sport, infotainment aggiornato e pacchetto ADAS più completo e funzionale: ecco tutte le novità del Model Year 2023

Introdotta sul mercato nel 2018, la Lexus UX rappresenta la base di partenza della gamma SUV del marchio premium giapponese: a cinque anni dalla sua presentazione ufficiale, però, ora è giunto il momento del cosiddetto “restyling di metà carriera“, che in realtà non porta alcuna novità dal punto di vista estetico ma, al contrario, aggiorna in maniera consistente tutti gli altri aspetti del veicolo – dai materiali dell’abitacolo alla dotazione multimediale fino all’assetto (più rigido) della versione F Sport.

Iniziamo proprio dagli interni, puntualizzando il fatto che la nuova Lexus UX 2023 sarà disponibile a listino con due inediti allestimenti chiamati Urban e Design: il primo è ora la nuova dotazione “d’attacco” del modello mentre il secondo si posiziona giusto un gradino sopra, ereditando buona parte del più completo (e sportivo) F Sport di alta gamma. Le aggiunte sono la colorazione esterna bitono della carrozzeria (anche nell’esclusivo Sonic Platinum) con tettuccio nero a contrasto, i rivestimenti in pelle sintetica (Hazel), i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore automatico, la retrocamera per le manovre in retromarcia, i gruppi ottici a LED con abbaglianti automatici e l’infotainment da 8”.

Quest’ultimo (ampliabile in diagonale fino a 12,3 pollici) è ora più vicino al guidatore sulla plancia e utilizza la tecnologia touchscreen, in abbinamento a un nuovo processore più veloce che fornisce prestazioni più rapide e una grafica decisamente più visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. Presente all’appello anche l’assistente vocale “Hey Lexus”, assieme alla compatibilità Apple CarPlay (anche in wireless) e Android Auto e agli aggiornamenti over-the-air, che consentono ora di utilizzare il proprio smartphone come sistema Keyless attraverso l’apposita applicazione presente sugli store dei due sistemi operativi.

Novità anche per quanto riguarda gli ADAS del pacchetto Lexus Safety System+, che ora integra una versione rivista del radar anti-collisione anteriore in abbinamento al sistema di frenata e sterzata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, del mantenimento della corsia tramite intelligenza artificiale e del cruise control adattivo – ora funzionante anche in curva.

Per quanto riguarda la versione specifica F Sport, inoltre, la nuova Lexus UX 2023 è stata ulteriormente migliorata a livello di rigidità complessiva del telaio, che ora è aumentata grazie all’introduzione di diversi punti aggiuntivi di saldatura in prossimità delle aperture delle portiere anteriori e posteriori e di un giunto rigido vicino alla scatola di sterzo, con il quale ora il feeling trasmesso dal volante è molto più diretto. Modifiche anche alla taratura delle sospensioni, a loro volta più rigide, e alla logica di funzionamento degli ammortizzatori AVS a taratura variabile, che variano le loro fasi di compressione ed estensione in base alla velocità e alle caratteristiche della strada da percorrere.

Uno sguardo ai prezzi? Il listino della nuova Lexus UX Hybrid 2023 parte da 41.500 Euro nel caso dell’allestimento entry-level Urban per arrivare a 45.500 Euro se si prende in considerazione la dotazione offerta dall’allestimento Design (disponibile sia con trazione 2WD che a quattro ruote motrici). Per portarsi a casa, invece, le versioni F Sport e Luxury, invece, la base di partenza è di almeno 51.500 Euro.