Limo-Jet: la limousine a forma di aereo di nuovo all’asta

Dopo il primo tentativo dello scorso giugno, ora la casa d'aste Mecum Auctions ha rimesso in vendita questo Learjet trasformato in limousine. Il prezzo di base? Almeno 5 milioni di dollari

Distinguersi dalla massa, essere diversi per far risaltare la propria autenticità: un mantra che va molto di moda al giorno d’oggi, anche in campo automotive dove recentemente è stato accostato al sempre più oneroso mercato delle limousine. Veicoli sicuramente alla portata di pochi fortunati, che nel corso del tempo hanno trovato soluzioni sempre più ingegnose per mettere in luce l’unicità del proprio veicolo.

Dopo la futuristica Lazzarini One da 1800 cavalli e la Ferrari 360 Modena “allungata”, oggi è il turno di questo Learjet (sì, un aereo privato) a cui sono state tolte le ali e installate quattro ruote da 28” su pneumatici Kumho 325/25-R28. No, non stiamo scherzando e per questo motivo vi invitiamo a consultare le foto nella gallery a corredo di questo articolo! Come potete osservare stavolta siamo di fronte a un “ibrido” dalla forma di aeroplano ma con l’indole da limousine, chiamato Limo-Jet e che prossimamente tornerà in vendita grazie alla casa d’aste americana Mecum Auctions.

L’appuntamento previsto, dal 21 al 24 maggio, è in realtà la seconda occasione che porterà sotto i riflettori questo strano (quanto innovativo) esemplare di “limo”, perchè la prima volta è andata in scena a giugno dell’anno scorso con un prezzo finale di “soli” 600.000 dollari. Troppo pochi per metterselo in garage (o, meglio, nel proprio hangar personale): oggi, infatti, la base di partenza ha un tetto minimo di 5 milioni di dollari, necessari per dare valore al motore V8 da 8.1 Litri e 400 cavalli, all’immenso spazio interno con divano, schermo da 42”, impianto audio da 17.000W e zona buffet e al cockpit dove, al posto della cloche, è stato installato un volante in fibra di carbonio su selleria in pelle e quattro monitor collegati a quattro rispettive telecamere per la gestione esterna del veicolo. Perchè a trovare parcheggio, con questa limousine, deve essere veramente un’impresa…