Maserati Ghibli: l’entry-level del Tridente uscirà di produzione nel 2023

Il modello di attacco del marchio Maserati ha il futuro già scritto: uscirà di scena nel 2023 lasciando il posto al Grecale e a una nuova vettura elettrificata della famiglia Folgore

Ogni avventura ha un inizio e una fine… e dopo diversi anni di onesto servizio anche per la Maserati Ghibli si sta avvicinando la via del tramonto. Presentata ufficialmente nell’aprile del 2013 al Salone di Shanghai, l’attuale entry-level del marchio del Tridente si è dimostrata un’ottima vettura particolarmente apprezzata dal pubblico, che tuttavia sembra non verrà sostituita da alcun modello elettrificato quando arriverà la scadenza prevista del 2023.

Cosa succederà in questa data? I piani alti di Maserati vogliono puntare su una differente strategia commerciale che non prevede attualmente un successore diretto per la Ghibli, la quale quindi lascerà il suo posto al tanto atteso SUV Grecale che dovrebbe essere presentato entro il prossimo mese di novembre. Nel segmento delle berline, tuttavia, il Tridente introdurrà comunque una nuova vettura, che dovrebbe essere rappresentata da un veicolo Full Electric proveniente dalla famiglia Folgore. Il suo arrivo? Non prima del 2025: per il momento, quindi, meglio goderci l’ultima Ghibli a tecnologia ibrida..