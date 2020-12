Mazda CX-3 2021: il B-SUV giapponese arriva in Italia da 23.150 Euro

Per il 2021 Mazda propone una CX-3 che si rinnova leggermente nell’estetica e in maniera più sostanziosa per quanto riguarda l’infotainment e i sistemi di assistenza alla guida

Dopo avervela presentata in anteprima, la nuova Mazda CX-3 2021 è ora finalmente disponibile nei concessionari: il B-Suv giapponese è presente sul mercato dal 2015 e finora ha ottenuto un grande successo tra gli amanti della guida “a ruote alte”, il che fa della CX-3 uno degli acquisti più sensati grazie al suo design pulito e sportivo e a una semplicità di utilizzo che è propria da sempre delle auto del Sol Levante.

Con questi presupposti, il Model Year 2021 della CX-3 non è andato incontro a stravolgimenti, ma piuttosto a un affinamento generale dell’estetica, aggiornata con una nuova calandra, badge dedicati e l’inedita colorazione Polymethal Gray Metallic, che si contrappone a un update massiccio di quello che riguarda il suo comparto tecnologico presente nell’abitacolo.

Qui il nuovo sistema infotainment ora integra la compatibilità con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, ai quali vi si può accedere tramite il collegamento senza fili dello smartphone anziché tramite il cavetto USB dedicato. Anche l’interfaccia dello schermo touchscreen è stata rinnovata, così come il pacchetto degli aiuti elettronici alla guida di Livello 2, tra i quali spiccano la telecamera di parcheggio con funzionamento a 360°, il cruise control con funzione Stop&Go, il sistema di riconoscimento di pedoni, ciclisti e di altri veicoli e la frenata automatica di emergenza.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Mazda ha ormai definitivamente abbandonato il diesel in funzione di un unico benzina con omologazione Euro 6d: di conseguenza la CX-3 2021 sarà disponibile a listino con il solo Skyactiv-G 2.0 Litri da 121 cavalli e 206 Nm di coppia massima, rivisto non solo con pistoni ad alta efficienza ma anche con il sistema di disattivazione dei cilindri, che permette di limitare i consumi del 14% rispetto alla precedente unità. Alcuni dati? La CX-3 2021 è in grado di staccare il valore di 6 L / 100 km nel ciclo di utilizzo WLTP, proponendo allo stesso prestazioni di rilievo come lo scatto 0-100 coperto in meno di 10 secondi.

Come anticipato, la nuova Mazda CX-3 2021 è ordinabile già da oggi in Italia: il listino propone tre allestimenti, vale a dire l’Executive (quello di base da 23.150 Euro), l’Exceed con cambio manuale a sei marce (da 25.000 Euro) e l’Exceed con cambio automatico sempre a sei rapporti, che tocca quota 26.750 Euro. Tutti e tre gli equipaggiamenti confermano il motore da 121 cavalli su trazione anteriore, mentre come optional per la versione Executive si possono acquistare il pacchetto di sicurezza i-Activesense (+1.250 Euro), il Leather Pack (+1.500 Euro) e il navigatore MZD Connect (+400 Euro).