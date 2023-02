Mazda CX-90: debutta il SUV crossover a otto posti

La nuova Mazda CX-90 è un Suv crossover di medie dimensioni che fa parte della strategia Large Product del marchio giapponese

Un nuovo SUV entra a far parte della gamma americana del marchio Mazda: si chiama CX-90 ed è uno dei protagonisti della strategia “Large Product”, il secondo di questo programma dopo la CX-60 lanciata lo scorso anno. Si tratta di un SUV crossover sviluppato per soddisfare le richieste della clientela del mercato nordamericano, equipaggiato con tre file di sedili per otto posti in totale e in grado di offrire maggiori prestazioni in fatto di comfort, funzionalità e sicurezza, rendendo più divertente la guida e più piacevole il viaggiare con amici e familiari.

Motori Mazda CX-90

Le sue forme sono semplici e aerodinamiche, proprio in virtù del design Kodo che negli ultimi anni contraddistingue i veicoli Mazda: la stessa cura dei dettagli si può trovare nell’abitacolo, che unisce in uno spazio ordinato ed elegante il dinamismo della luce e dei materiali naturali. Gli occupanti possono apprezzare inoltre la terza fila concepita per tre passeggeri e dotata, inoltre, di proprie bocchette per la climatizzazione. Lato motorizzazioni, la nuova CX-90 propone un sei cilindri turbo benzina da 3.3 Litri con tecnologia mild-hybrid a 48V e un’alternativa ibrida plug-in e-Skyactiv PHEV, che invece comprende un motore a benzina quattro cilindri in linea da 2,5 litri a trazione AWD.

Sotto il punto di vista della dotazione tecnologica presente a bordo, la nuova Mazda CX-90 è caratterizzata infine dalla funzione di visione a 360° See-Through View, in grado di far distinguere in modo intuitivo le informazioni necessarie per manovrare la vettura, nonché da un ampio Active Driving Display che supporta il funzionamento sicuro del veicolo e migliora la tranquillità del conducente.