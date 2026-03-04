CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Mazda CX-5 2026 arriva nelle concessionarie italiane: prezzi e dettagli per il lancio

Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta di lancio valida fino al 31 marzo. Il nuovo modello, terza generazione del SUV della Casa di Hiroshima, è proposto a partire da 32.900 euro in caso di permuta con finanziamento Mazda Avantage e Service Pack incluso.

Con oltre 5 milioni di unità vendute nel mondo a fine 2025, CX-5 rappresenta uno dei modelli di maggior successo del marchio. Il traguardo colloca il SUV tra i tre modelli Mazda più venduti di sempre, insieme a Mazda 323 e Mazda3, confermandone la rilevanza strategica a livello globale.

Mazda CX-5 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Con Mazda CX-5, il costruttore giapponese ha applicato il principio del Kaizen, filosofia basata sul miglioramento continuo, intervenendo su design, tecnologia e qualità percepita. Il nuovo modello mantiene l’impostazione orientata al piacere di guida, con particolare attenzione alla funzionalità nell’utilizzo quotidiano.

La terza generazione rappresenta anche un’evoluzione del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, con proporzioni riviste e contenuti aggiornati, pur conservando l’immediata riconoscibilità della gamma. L’equipaggiamento di serie risulta ampliato rispetto alla versione precedente, mentre il prezzo di accesso si colloca in una fascia competitiva nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Mazda CX-5 2026: offerta di lancio fino al 31 marzo

Per il lancio commerciale, Mazda CX-5 è proposta ai nuovi clienti a partire da 32.900 euro in caso di permuta e con finanziamento Mazda Advantage, nell’allestimento Prime Line. Il piano prevede una rata mensile da 279 euro, con tasso agevolato al 4,99% e Mazda Service Pack incluso, comprensivo di tre tagliandi.

Per i già clienti Mazda, l’offerta prevede un ulteriore vantaggio economico: prezzo di partenza da 31.400 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage, rata da 260 euro al mese e tasso al 4,99%. Anche in questo caso è incluso il Service Pack con tre tagliandi omaggio.

Con Mazda CX-5 2026 debutta il Mazda Service Pack, programma dedicato alla gestione della manutenzione programmata. Tra le principali caratteristiche figurano il prezzo bloccato, l’inclusione del soccorso stradale e la copertura delle spese accessorie.

LISTINO E OFFERTE SPECIALI
ARTICOLI CORRELATI
Auto
Tutte le news
Case Auto
Prove
Elettriche
Ibride
Finanziamenti
Noleggio
Flotte
COMMERCIALI
SUV e 4x4
TUTTO SU Mazda CX-5
Test drive
Video
Quanto costa
Usato
INFORMAZIONI
Articoli più letti
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Le migliori offerte del mese
Sponsor

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.