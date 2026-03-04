Mazda CX-5 2026 arriva nelle concessionarie italiane: prezzi e dettagli per il lancio

Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta di lancio valida fino al 31 marzo. Il nuovo modello, terza generazione del SUV della Casa di Hiroshima, è proposto a partire da 32.900 euro in caso di permuta con finanziamento Mazda Avantage e Service Pack incluso.

Con oltre 5 milioni di unità vendute nel mondo a fine 2025, CX-5 rappresenta uno dei modelli di maggior successo del marchio. Il traguardo colloca il SUV tra i tre modelli Mazda più venduti di sempre, insieme a Mazda 323 e Mazda3, confermandone la rilevanza strategica a livello globale.

Mazda CX-5 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Con Mazda CX-5, il costruttore giapponese ha applicato il principio del Kaizen, filosofia basata sul miglioramento continuo, intervenendo su design, tecnologia e qualità percepita. Il nuovo modello mantiene l’impostazione orientata al piacere di guida, con particolare attenzione alla funzionalità nell’utilizzo quotidiano.

La terza generazione rappresenta anche un’evoluzione del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, con proporzioni riviste e contenuti aggiornati, pur conservando l’immediata riconoscibilità della gamma. L’equipaggiamento di serie risulta ampliato rispetto alla versione precedente, mentre il prezzo di accesso si colloca in una fascia competitiva nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Mazda CX-5 2026: offerta di lancio fino al 31 marzo

Per il lancio commerciale, Mazda CX-5 è proposta ai nuovi clienti a partire da 32.900 euro in caso di permuta e con finanziamento Mazda Advantage, nell’allestimento Prime Line. Il piano prevede una rata mensile da 279 euro, con tasso agevolato al 4,99% e Mazda Service Pack incluso, comprensivo di tre tagliandi.

Per i già clienti Mazda, l’offerta prevede un ulteriore vantaggio economico: prezzo di partenza da 31.400 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage, rata da 260 euro al mese e tasso al 4,99%. Anche in questo caso è incluso il Service Pack con tre tagliandi omaggio.

Con Mazda CX-5 2026 debutta il Mazda Service Pack, programma dedicato alla gestione della manutenzione programmata. Tra le principali caratteristiche figurano il prezzo bloccato, l’inclusione del soccorso stradale e la copertura delle spese accessorie.