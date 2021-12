Mazda2 2022: in arrivo il modello Full Hybrid su base Toyota Yaris

Il nuovo Model Year 2022 della Mazda2 porterà per la prima volta nei concessionari l'ibrido da 116 cavalli: la rivoluzione, tuttavia, è incentrata sull'estetica

Il marchio Mazda non ha voluto perdere tempo dopo il lancio ufficiale del leggero “lifting” a cui è andata incontro la sua Mazda2: la mancanza in gamma di una soluzione con powertrain Full Hybrid si faceva sentire e così la Casa di Hiroshima ha deciso di ampliare il listino della sua utilitaria “d’attacco” con un modello praticamente inedito, equipaggiato con l’ibrido completo derivato da quello impiegato sulla Toyota Yaris.

La collaborazione tra i due colossi giapponesi dell’automobile, tuttavia, si è rivelata ancora più profonda, perchè la nuova Mazda2 2022 in versione Full Hybrid cambia completamente anche la sua estetica, ereditando a conti fatti (seppur con alcune differenze) le forme della citycar gemella. Come potete verificare anche voi osservando le foto presenti in gallery, le proporzioni tra le due vetture sono sostanzialmente le stesse (lunghezza 3,94 metri, larghezza 1,75, altezza 1,47, passo 2,68 metri e bagagliaio da 286 Litri) proprio come il look della carrozzeria e la disposizione della plancia.

Ciò che realmente cambia sono i loghi all’anteriore, al posteriore e nell’abitacolo: anche il motore è identico, visto che la nuova Mazda2 Hybrid adotta la powertrain della Yaris Hybrid caratterizzata da un motore endotermico a benzina tre cilindri 1.5 Litri in abbinamento a un’unità elettrica supplementare, che aiuta a raggiungere il tetto massimo di potenza di 116 cavalli. In questo modo le prestazioni parlano di uno scatto 0-100 concluso in 9,7 secondi e una top speed di 175 km/h, mentre i consumi (secondo il ciclo WLTP) si assestano sui 3,8-4,0 Litri ogni 100 km e sui 87-93 g/km di emissioni di CO2.

Come funzionerà il sistema Full Hybrid della nuova arrivata in casa Mazda? All’avvio la vettura giapponese partirà in modalità completamente elettrica (EV), mentre in marcia l’unità a batterie aiuterà il motore principale a garantire le migliori prestazioni nonchè un livello di consumi il più basso possibile. Durante le fasi di decelerazione e frenata, invece, la nuova Mazda2 Hybrid sfrutterà la tecnologia di ripristino dell’energia cinetica per recuperare carica da conservare in un apposito battery pack: in questo modo non servirà fare “il pieno” presso le colonnine o altre fonti esterne.

La nuova Mazda2 Hybrid farà il suo debutto in Europa (e quindi anche in Italia) a partire dalla primavera del 2022 in tre allestimenti: Pure, Agile e Select. I prezzi? Ancora da confermare: quando sapremo qualcosa a riguardo vi aggiorneremo.