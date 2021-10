Mazda2 MY2022: a dicembre in Italia con prezzi da 18.300 Euro

Il nuovo Model Year della Mazda2 sarà presto disponibile nei concessionari in tre allestimenti (Evolve, Exceed ed Exclusive) più la versione speciale Homura

Finalmente ci siamo: dopo aver svelato le specifiche tecniche ad agosto, il marchio Mazda è pronto a far debuttare sul mercato europeo e italiano il nuovo Model Year 2022 della compatta Mazda2, rinnovata sia a livello estetico che, soprattutto, a livello meccanico per quanto riguarda le motorizzazioni (a benzina ma anche con tecnologia mild-hybrid).

Sotto il cofano, infatti, è stato innanzitutto migliorato il propulsore benzina 1.5 Skyactiv-G, ora provvisto di tecnologia Diagonal Vortex Combustion con rapporto di compressione più elevato (15:1) e nuovo sistema di scarico. Lo scopo è quello di diventare ancora più efficiente e pulito e il risultato, con questi affinamenti, è stato centrato grazie a una riduzione dei consumi del 6,8% e delle emissioni di CO2 dell’11%. Due i livelli di potenza disponibili, da 75 e da 90 cavalli: quest’ultimo è declinato anche nella variante a tecnologia mild-hybrid con cambio manuale a sei rapporti.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la rinnovata Mazda2 sarà acquistabile nelle versioni Evolve, Exceed, Exclusive e in quella speciale Homura: quest’ultima si distingue per le tinte specifiche della carrozzeria in Platinum Quartz o Deep Crimson, per i cerchi in lega da 16”, per le calotte degli specchietti in nero lucido, per i rivestimenti interni neri con cuciture rosse e, tra gli ADAS, per la telecamera posteriore e per il mantenimento attivo della corsia.

Uno sguardo ai prezzi? La nuova Mazda2 MY2022 è ordinabile fin da oggi con consegne previste per il mese di dicembre, a un prezzo di listino in partenza da 18.300 Euro nel caso della versione Evolve con motore da 75 cavalli. Tutti i dettagli del caso, come sempre, sono specificati nel nostro schemino riassuntivo qua sotto:

MAZDA2 MY2022