Mazda2 Full Hybrid 2022: nei concessionari a marzo da 20.300 Euro

La Nuova Mazda2 su base Toyota Yaris sarà disponibile in tre allestimenti (Pure, Agile e Select) e con una powertrain da 116 cavalli

A brevissima distanza dalla sua presentazione ufficiale, il marchio Mazda svela oggi il listino completo con tutte le indicazioni sulle dotazioni della nuovissima Mazda2 Full Hybrid, costruita in collaborazione con Toyota e a tutti gli effetti “sorella gemella” della Yaris. Ordinabile fin da subito presso i concessionari del brand giapponese, sarà in pronta consegna in Italia a partire dal mese di marzo 2022 con un prezzo in partenza da 20.300 Euro… ma facciamo un passo alla volta.

La nuova Mazda2 Full Hybrid verrà offerta in tre allestimenti chiamati Pure, Agile e Select: il primo, quello base, mette a disposizione i cerchi in acciaio da 15”, il climatizzatore automatico, i sensori luci, il quadro strumenti analogico, il volante multifunzione e l’infotainment con display centrale touch da 7”, che include la radio DAB e la compatibilità con gli eco-sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Il secondo equipaggiamento, Agile, aggiunge invece i cerchi in lega da 15”, gli alzacristalli elettrici posteriori, il volante e la leva del cambio in pelle, la radio DAB con sistema audio a sei altoparlanti, il monitor dell’infotainment da 8”, la retrocamera in aiuto per le manovre di parcheggio, lo specchietto retrovisore interno fotosensibile e la Smart Key per aprire e chiudere le portiere senza utilizzare il telecomando.

Al top della gamma, a seguire, si posiziona l’allestimento Select caratterizzato da cerchi in lega da 16”, gruppi ottici Full LED, vetri posteriori privacy oscurati, sedili dai rivestimenti sportivi, quadro strumenti digitale con head-up display, ambient lighting multicolore a LED e dock-station per la ricarica wireless dello smartphone. Ottimo il pacchetto offerto fin dalla versione base per quanto riguarda gli ADAS, tra cui figurano il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei cartelli stradali e della stanchezza del conducente e il sistema di sterzata e frenata d’emergenza (anche notturna) con rilevamento di pedoni e ciclisti.

Tra gli optional, invece, spiccano diversi Pack aggiuntivi chiamati nell’ordine Plus, Comfort e Safety: il primo aggiunge (se non già presenti) i fari fendinebbia e i sensori pioggia, il rivestimento del volante in pelle, lo spoilerino posteriore, gli interni in tessuto Plus e gli alzacristalli posteriori elettrici, mentre il secondo propone il clima automatico bizona, i fari Full LED e i sedili sportivi in pelle sintetica mista tessuto.

L’ultimo riguarda infine la sicurezza, completata a livello di aiuti per la guida autonoma di Livello 2 con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, con il sistema di frenata di emergenza posteriore e con il monitoraggio posteriore degli angoli ciechi. Il listino prezzi? La nuova Mazda2 Full Hybrid 2022 attaccherà in allestimento Pure da 20.300 Euro, che sale a 22.350 Euro per l’allestimento Agile fino a 25.900 Euro per il top di gamma Select: compreso nel pacchetto anche il programma Best Choice che, in abbinamento al finanziamento Mazda Advantage, offre il servizio ServicePlus Essence con i primi due tagliandi di manutenzione programmata inclusi.