McLaren 720S: la Daniel Ricciardo Edition sarà prodotta in soli 3 esemplari

Il reparto McLaren Special Operations ha realizzato un'edizione speciale dedicata al pilota di Formula 1, che sarà commercializzata solo in Australia

Dal dipartimento McLaren Special Operations (MSO), negli ultimi anni, sono uscite vetture davvero spettacolari: l’ultima in ordine di tempo è la 720S “Daniel Ricciardo Edition”, vero e proprio omaggio al pilota australiano di Formula 1 che, in quel di Monza, ha centrato la sua prima vittoria da quando si è accasato nel reparto corse di Woking.

Rispetto al modello di serie questa versione speciale si distingue esclusivamente per dettagli estetici, a partire dalla tinta della carrozzeria Papaya Spark Orange con rifiniture Burton Blue sul cofano motore, sulle calotte degli specchietti retrovisori e al retrotreno. A queste si aggiungono la bandiera australiana e il numero di gara di Ricciardo, il 3, che in questa circostanza diventa anche il numero totale di esemplari che McLaren produrrà in onore del pilota nato a Perth.

Sotto al cofano, invece, è confermato il potentissimo V8 4.0 Litri a doppio turbo-compressore, in grado di erogare 720 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia massima: dati alla mano, anche questa McLaren sarà capace di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 2,9 secondi e di raggiungere la velocità massima di 341 km/h. Il prezzo? Sicuramente più elevato della 720S “standard”…