McLaren Elva: la supercar britannica si costruisce con i Lego

La roadster biposto della gamma Ultimate Series entra a far parte del mondo Lego Speed Champions: il kit, disponibile dal mese di giugno, sarà composto da 263 pezzi e costerà 19,99 Euro

Il magico mondo dei mattoncini Lego continua a sfornare piccole opere d’arte a ripetizione: dopo la stupenda Ferrari 488 di AF Corse ora è il turno della riproduzione della McLaren Elva, roadster biposto a cielo aperto che di recente potrà contare nei suoi 149 esemplari in edizione limitata anche di una specifica versione con parabrezza “tradizionale” al posto dell’innovativo sistema AAMS per il ricircolo dell’aria nell’abitacolo.

Vista l’esclusività della vettura in questione, che dovrebbe costare qualcosa come 1,7 milioni di Euro, appare chiaro che per la maggior parte degli appassionati l’unico modo di apprezzarla è quello di approfittare dell’opportunità offerta da Lego con la serie Speed Champions, nella quale figura proprio la Elva in versione “modellino” da 263 pezzi ridotta a una lunghezza complessiva di soli 16 cm.

Proprio come l’originale la piccola McLaren di cui stiamo parlando non ha un tettuccio nè un parabrezza o vetri veri e propri, sostituiti dal già citato sistema AAMS che ha il compito di creare una “bolla” a favore di pilota e passeggero attraverso la sapiente modellazione dei flussi d’aria. Ogni dettaglio è stato ricreato con una fedeltà estrema e in questo progetto Lego ha collaborato direttamente con la designer della factory britannica, Rachel Brown, la quale ha supervisionato la riproduzione da cima a fondo.

“E’ stato fantastico prendere parte alla progettazione della Elva, da un semplice concept su carta fino al veicolo finale, e ora si respira una sensazione ancora più speciale grazie al duro lavoro che ha permesso di trasformare questa supercar nel modellino della serie Lego Speed Champions. La nostra speranza è che questa Elva avvicini ancora di più le giovani generazioni al mondo delle auto e che li spinga ad entrare nel nostro stupendo settore“. La McLaren Elva in mattoncini è già disponibile sul sito ufficiale a un prezzo consigliato di 19,99 Euro. Vi segnaliamo però che su Amazon è in offerta a un prezzo decisamente vantaggioso.