McLaren F1: RM Sotheby’s mette all’asta l’esemplare #59 con High Downforce Kit

Lo chassis number #59 della McLaren F1 si distingue per un taglio diverso (e unico) dei fari anteriori e per il kit ad alto carico aerodinamico

La McLaren F1 è certamente una delle supercar più belle mai create: la sua storia fa parte degli anni ’90 ed è segnata dalla vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1995, grazie alla quale il suo blasone è aumentato esponenzialmente facendola diventare una perla rarissima nelle mani dei collezionisti. Una di queste, per la precisione quella con chassis number #59, sarà presto battuta all’asta da RM Sotheby’s alla Monterey Car Week del 18-20 agosto, in California, sfoggiando alcune peculiarità che solitamente non si trovano sulle F1 di serie.

La McLaren F1 #59, infatti, è una delle 64 unità costruita con l’High Downforce Kit che comprende l’alettone posteriore (inizialmente previsto per la sola versione LM) e i cerchi da 18 pollici, i quali insieme le donano una marcia in più per far esprimere al potentissimo motore V12 di derivazione BMW tutto il suo potenziale. L’esemplare in questione, con soli 16.400 km all’attivo, è stato anche il banco prova per l’installazione di un taglio differente dei fari anteriori, che infatti risultano più piccoli rispetto agli altri modelli. Il prezzo? Le trattative sono riservate, ma potete sempre fare un’offerta…