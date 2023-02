McLaren Elva: il tuner Novitec la potenzia a oltre 900 cavalli

Con il modulo N-Tronic a controllo elettronico, Novitec ha rivisto le mappature della roadster McLaren Elva per spingerla fino a 919 cavalli

Se siete tra i pochi fortunati ad avere in garage una McLaren Elva, roadster biposto tra le più particolari della Casa britannica, sappiate che potete spingere ulteriormente le sue prestazioni grazie al pacchetto di upgrade proposto da Novitec. Il tuner tedesco ha cercato di capire qual è il limite del suo V8 a doppio turbo-compressore da 4.0 Litri, che è proposto “di serie” con una potenza massima di 815 cavalli e una coppia pari a 800 Nm – sufficienti a staccare l’incredibile tempo di 3,67 secondi nel test 0-200 km/h.

Il kit proposto da Novitec porta in campo la nuova centralina elettronica N-Tronic, che fondamentalmente va a ritoccare l’algoritmo delle mappature a livello di iniezione del carburante, di accensione e di pressione delle turbine sovralimentate, a cui si aggiunge l’impianto di scarico specifico con trattamento in Inconel (utilizzato anche in F1). In questo modo la Elva viene potenziata fino a 919 cavalli e 898 Nm di coppia massima, grazie ai quali lo 0-100 viene coperto in soli 2,7 secondi e la velocità massima tocca addirittura i 530 km/h (!).

Comprese nel pacchetto anche diverse modifiche all’assetto, che ora prevede nuovi cerchi in lega da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici al posteriore e un nuovo set di molle che abbassano ulteriormente l’altezza da terra di 20mm. Dal punto di vista delle rifiniture, infine, sono previste diverse possibilità di personalizzazione grazie alla presenza di un vasto catalogo di accessori.