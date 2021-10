McLaren: le supercar del futuro si chiameranno Solus, Aeron e Aonic

In tempi recenti la Casa di Woking ha deposito tre nuovi nomi che rappresenteranno le supercar del suo prossimo futuro: saranno ibride e, magari, elettriche?

Dalla mitica F1 alla più recente 765LT, dalla Artura in salsa ibrida alla Elva: negli ultimi anni il marchio McLaren ci ha abituato a supercar dal fascino e dalle prestazioni ineguagliabili, che presto verranno completate da tre nuovi progetti per i quali, di recente, sono anche stati depositati ufficialmente i loro nomi. Le prossime supersportive di Woking si chiameranno nell’ordine Solus, Aeron e Aonic e rappresenteranno il futuro della Casa britannica.

Un futuro molto probabilmente in direzione di alimentazioni ibride o addirittura completamente elettriche, per le quali però – al momento – siamo in grado di offrire solamente delle ipotesi. Secondo alcune voci di corridoio la Solus sarà una sportiva monoposto (magari concorrente della Ferrari Monza SP1?), mentre la Aeron adotterà la tecnologia plug-in hybrid. Per la Aonic, invece, non esistono ancora indiscrezioni di nessun genere: l’unica cosa certa è che in futuro il marchio McLaren saprà farci divertire parecchio…