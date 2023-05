Mercedes: adesso le sue vetture pagano da sole il parcheggio

La nuova funzione Parcheggio per Navigazione lanciata da Mercedes permette alle sue auto di pagare da sole il parcheggio sfruttando Mercedes Pay. È disponibile solo con il Navigazione Package.

Mercedes, sempre all’avanguardia nel campo dell’innovazione automobilistica, ha annunciato una nuova funzione molto interesse per i suoi clienti: il Parcheggio per Navigazione.

Questa feature, disponibile su tutte le vetture equipaggiate con il Navigation Package, permette agli automobilisti di parcheggiare e pagare la sosta sulle strisce blu in modo semplice, veloce e senza preoccupazioni.

La nuova funzione è il risultato di una collaborazione con Parkopedia, azienda leader nel settore dei servizi di parcheggio. Grazie a questa convenzione, gli automobilisti potranno usufruire di oltre 80.000 aree abilitate in tutto il territorio nazionale, sfruttando al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia offerta dalla Stella di Stoccarda.

Il pagamento avviene direttamente grazie a Mercedes Pay

Per garantire un’esperienza fluida e senza intoppi, il pagamento della sosta avviene attraverso Mercedes Pay. Basterà inserire i dati della carta di credito e accettare le condizioni di utilizzo sull’app Mercedes me per effettuare transazioni sicure e immediate. Inoltre, la dashboard consentirà di scaricare il bollino di parcheggio tramite app e avere a disposizione il prospetto di tutte le transazioni effettuate, per un controllo completo e trasparente.

Attivare la funzione Parcheggio per Navigazione è molto semplice. Gli utenti dovranno semplicemente accedere all’interno dell’app Mercedes me e aggiornare la modalità di pagamento parcheggio nella sezione On Street Payment.

Una volta completata questa operazione, il sistema sarà pronto per essere utilizzato, rendendo l’esperienza di parcheggio più semplice e piacevole che mai. La nuova funzione Parcheggio per Navigazione dimostra ancora una volta l’impegno di Mercedes nel migliorare la vita degli automobilisti attraverso soluzioni innovative e all’avanguardia.