Mercedes Classe E 2024: caratteristiche e motori della nuova generazione

Mercedes presenta ufficialmente la nuova Mercedes Classe E con motori mild hybrid, sistema MBUX Superscreen nell'abitacolo e tante altre novità interessanti. Arriverà in Europa in autunno.

Mercedes ha presentato nelle scorse ore la nuova generazione della Mercedes Classe E, una delle berline di lusso di classe media più apprezzate di sempre.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica tedesca, la nuova Classe E apre un nuovo capitolo nel segmento delle berline business con il passaggio dal motore a combustione interna alla trazione elettrica. Le prime unità arriveranno nelle concessionarie europee a partire da questo autunno.

Design Mercedes Classe E 2024

La nuova vettura vanta le proporzioni di una classica berlina a tre volumi, con uno sbalzo anteriore corto e un cofano motore lungo, oltre a un abitacolo fortemente arretrato. Inoltre, quest’ultima configurazione ha permesso di adottare uno sbalzo posteriore equilibrato.

Sulla parte frontale della Mercedes Classe E 2024 spicca un pannello nero che collega la mascherina del radiatore ai fari. Questo inserto in nero lucido ricorda, a livello estetico, le auto 100% elettriche della gamma Mercedes-EQ e può essere progressivo o classico, in base all’allestimento scelto.

Non mancano i fari a LED High Performance oppure come optional è possibile optare per il Digital Light (disponibile con o senza funzione di proiezione). Ad ogni modo, il brand tedesco sostiene che tutti i fari propongono un design diurno e notturno unico e delle luci di marcia diurna nella forma a sopracciglio. Poi abbiamo i powerdomes che accentuano il cofano motore.

Lateralmente, la nuova generazione della Classe E offre proporzioni armoniose, con maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria disponibili come optional. Presenta due linee separate sulla fiancata, che sottolineano il carattere sportivo del modello. Arrivando al posteriore, troviamo dei fanali con tecnologia LED suddivisi in due parti, con un nuovo profilo e un design speciale.

L’abitacolo

L’abitacolo della Mercedes Classe E 2024 porta al debutto il nuovo MBUX Superscreen con un’ampia superficie in vetro che si estende su tutta la linea fino al display centrale. Nel campo visivo del guidatore troviamo il quadro strumenti completamente digitale mentre davanti al passeggero anteriore c’è uno schermo dedicato. Le varianti senza display per il passeggero anteriore presentano un ampio elemento decorativo che si estende fino al centro.

La parte anteriore della console centrale è attraversata dalla banda luminosa dell’illuminazione di atmosfera attiva. Essa si allunga dal parabrezza ai montanti anteriori fino alle portiere. Nella parte superiore dei rivestimenti delle portiere ci sono diversi pulsanti che permettono di gestire varie funzioni, come gli alzacristalli.

Anteriormente c’è un comparto portaoggetti con coperchio e portabevande mentre in quella posteriore troviamo un morbido bracciolo imbottito nella console centrale. Il pannello centrale delle portiere confluisce senza soluzioni di continuità nel bracciolo, creando una linea arcuata concava. Presenta un elemento high-tech metallico che può essere impiegato come maniglia di sostegno e chiudiporta e comprende vari interruttori per gestire gli alzacristalli.

La Mercedes Classe E 2024 è cresciuta in termini di spaziosità. Infatti, adesso offre 5 mm in più di spazio sopra la testa rispetto al modello precedente e un passo più lungo di 2 cm, a beneficio dei passeggeri seduti dietro. In particolare, lo spazio per le ginocchia e quello massimo per le gambe sono aumentati, rispettivamente, di 10 e 17 mm. L’aumento della larghezza dei gomiti nella parte posteriore è ora di 1519 mm (+25 mm). Troviamo anche un volume di carico che arriva a 540 litri.

Le motorizzazioni disponibili

Per quanto concerne le motorizzazioni, la nuova Mercedes Classe E offre tre versioni su sei con un motore a combustione interna abbinato alla tecnologia elettrificata. Abbiamo unità a quattro e a sei cilindri appartenenti alla famiglia FAME (Family of Modular Engines).

Sia i propulsori diesel che quelli a benzina dispongono di un generatore di avviamento integrato (ISG), oltre che della sovralimentazione tramite turbocompressore. Parliamo dunque di gruppi propulsori mild hybrid. Infine, ci sono una nuova batteria e un nuovo motore elettrico, che aggiunge 23 CV (17 kW) di potenza e 205 Nm di coppia.