Mercedes-Benz Citan: la nuova generazione al debutto il 25 agosto

Il multispazio della Casa tedesca sarà uno dei protagonisti del Salone del Camper di Düsseldorf di fine agosto... anche in versione elettrica eCitan

Pratica, versatile e affidabile: così sarà la nuova generazione del Mercedes-Benz Citan, multispazio che ha fatto il suo esordio sul mercato nel 2012 utilizzando la base di partenza della Renault Kangoo e che presto sarà presentato al mondo in una versione completamente rinnovata… tra l’altro anche 100% elettrica con il nome di eCitan.

Benchè non esistano informazioni ufficiali al riguardo, le ultime indiscrezioni affermano che il nuovo Mercedes-Benz Citan confermerà delle dimensioni compatte abbinate a un’elevata capacità di carico, resa anche più accessibile grazie al vano di carico ribassato e alle doppie porte scorrevoli su entrambi i lati del veicolo. Un’altra peculiarità del nuovo multispazio della Stella sarà anche la sua aumentata sicurezza per pilota e passeggeri, contraddistinta da un equipaggiamento ai vertici della categoria.

Di serie, infatti, potrà contare su una carrozzeria rinforzata, sui sistemi ABS ed ESP ma anche di un pacchetto di ADAS per la guida semi-autonoma completo e funzionale che includerà il sistema di compensazione del vento laterale, l’aiuto per le partenze in salita, la frenata automatica d’emergenza, il controllo degli angoli ciechi, il rilevamento della segnaletica stradale, la chiamata d’emergenza in caso d’incidente e il monitoraggio della stanchezza del guidatore.

Prendendo poi spunto dallo Sprinter, il nuovo Mercedes-Benz Citan potrà fregiarsi anche di una multimedialità di bordo senza compromessi con l’infotainment MBUX su schermo touchscreen da 7” provvisto di compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, radio DAB, comandi vocali richiamabili con la frase “Hey Mercedes” e servizi di connettività della suite Mercedes Me Connect.

Il suo debutto sul mercato? Il nuovo Mercedes-Benz Citan (anche in versione elettrica eCitan) sarà svelato in anteprima mondiale il prossimo 25 agosto, per poi diventare protagonista dal 28 agosto al 5 settembre nel Salone del Camper con base a Düsseldorf. Questo evento darà modo a tutti gli appassionati di toccare con mano le novità introdotte dalla Casa tedesca, che aprirà gli ordini il successivo 13 settembre.