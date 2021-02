Novità furgoni elettrici 2021: tutti i modelli in arrivo

Dal nuovo Kangoo all'E-Ducato della Fiat, dal Jumper elettrificato fino alle proposte Opel e Mercedes: ecco quali sono i veicoli commerciali a batterie che arriveranno quest'anno

Al fianco delle novità auto sia tradizionali che elettrificate, il 2021 sarà un anno importante anche per i modelli inediti che le varie case automobilistiche proporranno sul mercato dei veicoli commerciali: gli Ecoincentivi statali, infatti, saranno attivi anche per questa categoria (anche se per solo sei mesi) e questo permetterà ai professionisti del settore di aggiornare la propria flotta da lavoro, grazie ad alcune proposte realmente interessanti che spaziano tra i brand europei più prestigiosi.

Procedendo in ordine alfabetico, la prima da segnalare è contraddistinta sicuramente dall’e-Jumper della Citroen: progettato in due specifiche versioni per le consegne a corto o medio raggio poi ulteriormente personalizzabili in 4 lunghezze e 3 altezze di carrozzeria, può vantare dei pacchi batteria da 37 o 70 kWh e, quindi, un’autonomia massima che oscilla tra i 200 e i 340 km. Un veicolo sicuramente interessante, che dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza capitanata innanzitutto dal nuovo e-Ducato Made in Fiat.

La Casa del Lingotto ha preso come base di partenza il Ducato “tradizionale”, equipaggiandolo con una powertrain elettrica da 90 kW (122 CV) e da due diversi tagli di batteria, rispettivamente da 47 e da 79 kWh per una percorrenza massima di 200 e 360 km con una singola ricarica. Al suo fianco si schiererà il Ford e-Transit, che assieme a una dotazione più corposa (motore da 269 cavalli e batteria da 67 kWh per 350 km di autonomia massima) proporrà una grande personalizzazione della carrozzeria, con 25 versioni diverse tra cui scegliere in base ai differenti passi, altezze e volumi di carico massimo trasportabile.

Spostandoci in casa Mercedes, le novità per i professionisti del settore commerciale saranno essenzialmente il MY2021-2022 del Citan e la nuova Classe T, monovolume destinato alle famiglie che arriverà sul mercato sia in due versioni con motorizzazioni ibride (da 140 e 160 cavalli, quest’ultima plug-in) che in una completamente elettrica con batteria da 52 kWh e 350 km di autonomia massima. Doppia offerta anche in casa Opel, che vedrà l’arrivo delle varianti “full electric” del Movano e del Combo al fianco del già presente in gamma Vivaro, per i quali però non sappiamo ancora praticamente nulla sulle specifiche tecniche.

Dalla Francia, invece, giungerà il Peugeot e-Boxer, con due tagli di batterie da 37 e 70 kWh per una percorrenza massima rispettivamente di 200 e 340 km e in cinque configurazioni differenti, che manterranno un volume di carico utile dagli 8 ai 17 metri cubi per 1.890 kg. Renault, allo stesso tempo, svelerà la nuova versione del Kangoo, sia “autovettura” che, ovviamente, “furgone”: con un’estetica completamente rinnovata e un abitacolo più curato e funzionale, la terza generazione di questo veicolo sarà affiancata anche dal commerciale Express Van, pensato appositamente per i professionisti e con un volume di carico interno tra 3,3 e 3,7 metri cubi.

La giapponese Toyota, invece, giocherà le sue carte con il Proace City, disponibile sia nella versione Passenger (quella per le famiglie) che nella VAN, progettata quindi per i lavori del settore commerciale. Le sue caratteristiche? Due lunghezze (short da 4,4 metri e long da 4,7 metri), due capacità di carico (3,7 metri cubi nella short con Smart Cargo e 4,3 metri cubi nella long) e quattro motorizzazioni, tra le quali quella elettrica con batterie da 50 e 75 kWh capaci di garantire un’autonomia massima di 230 e 330 km.

L’ultima novità, ma non in ordine di importanza, sarà la nuova versione del Volkswagen Transporter, denominata T7 e, di fatto, completamente rinnovata rispetto alla generazione precedente. La sua piattaforma di base sarà la MQB e ospiterà, oltre ai classici motori a combustione interna, un’inedita variante a tecnologia ibrida plug-in, presumibilmente accompagnata da un benzina 1.4 TSI con unità elettrica specifica capace di generare una potenza massima superiore ai 200 CV. Tante le varianti tra cui scegliere a seconda della conformazione e delle dimensioni della cabina, con la possibilità di optare anche la tipologia di trazione: all’anteriore oppure integrale sulle quattro ruote motrici.