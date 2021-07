Mercedes CLS 2021: assetto AMG Line di serie e prezzi da 89.500 Euro

Giunta alla terza generazione, la Coupé CLS si rinnova con i dettagli sportivi (di serie su tutte le versioni) dell'allestimento AMG Line e con motori benzina e diesel a tecnologia mild-hybrid da 48V

Uno scalino sotto la super-ammiraglia che risponde al nome di Classe S, il marchio Mercedes-Benz propone dal lontano 2004 la Coupé a quattro porte CLS, una vettura molto raffinata che quest’anno giunge al restyling della terza generazione del 2018 sotto il segno… della sportività. Numerose le novità portate in dote dal Model Year 2021, a partire da una veste estetica che ottiene tutti i particolari presenti solitamente sull’allestimento AMG Line – disponibili di serie su entrambe le versioni a listino Premium e Premium Plus.

Tutti nuovi sono infatti la mascherina frontale con A-Wing di colore nero e il paraurti anteriore con splitter in cromo argentato, a cui si aggiungono le griglie delle prese d’aria con listelli verticali, i rivestimenti sottoporta sulle fiancate e il piccolo spoiler in coda. A richiesta, inoltre, è possibile abbinare i cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici con design a razze e tonalità bicolore, per esempio in grigio tremolite associato al nero lucidato a specchio.

Le novità della Mercedes CLS 2021 proseguono anche nell’abitacolo, dove ora sono state introdotte anche per la consolle centrale le modanature in legno di noce marrone a poro aperto e in legno grigio lucidato a specchio al fianco della selleria in pelle grigio neva/grigio magma e marrone terra di Siena/nero e dell’inedito volante multifunzione in pelle nappa con razze in nero lucido a specchio e dettagli in cromo argentato.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento di serie, la nuova Coupé della Casa della Stella propone ora in entrambe le versioni a listino il Pacchetto Memory e il Sound System Surround by Burmester, con la Premium Plus al vertice grazie all’head-up display per il parabrezza, il climatizzatore trizona, il sistema infotainment MBUX provvisto di Interior Assistant (funzionante su entrambi gli schermi da 12,3” e capace di riconoscere i comandi impartiti grazie ai gesti effettuati dagli occupanti), il tettuccio scorrevole elettrico in cristallo e il Pacchetto Energizing, che permette la regolazione automatica della luminosità, del volume della musica e del livello di massaggio proveniente dai sedili controllati elettricamente.

La dotazione tecnologica, ovviamente, non finisce qui ma include anche i sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’aiuto per la regolazione della distanza di sicurezza Distronic, quello sugli input allo sterzo, il cruise control adattivo con mantenimento della velocità di crociera, frenata automatica di emergenza e ripartenza assistita fino a un massimo di 60 km/h e la tecnologia Parktronic con telecamera a 360° rivolta al monitoraggio delle manovre di parcheggio.

Lato motorizzazioni, infine, la nuova Mercedes CLS 2021 propone una gamma molto diversificata tra propulsori tradizionali e unità provviste di ibridazione leggera di tipo mild-hybrid a 48V. Queste sono:

CLS 300d 4Matic – diesel mild-hybrid da 285 cavalli e 750 Nm di coppia

CLS 400d 4Matic – diesel tradizionale da 330 cavalli e 700 Nm di coppia

CLS 450 4Matic – benzina mild-hybrid da 389 cavalli e 750 Nm di coppia

CLS 53 4Matic+ – benzina mild-hybrid al top della gamma con 457 cavalli, 770 Nm di coppia, cambio automatico a nove rapporti, trazione integrale e assetto con sospensioni pneumatiche

I prezzi? La nuova Mercedes CLS 2021 attacca il listino da 89.500 Euro nel caso della prima motorizzazione in versione Premium, arrivando a ben 119.000 Euro se si prende in considerazione la top di gamma proposta nell’allestimento Premium Plus.