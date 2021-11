Mercedes EQB 2021: il SUV elettrico sette posti arriva in Italia da 57.670 Euro

La versione a batterie della GLB sarà disponibile in due motorizzazioni (300 e 350 4Matic) e in quattro allestimenti progressivamente sempre più eleganti

Il SUV elettrico di categoria Premium del marchio Mercedes-Benz diventerà molto presto realtà anche in Italia: presentato ufficialmente lo scorso aprile, l’EQB va a inserirsi in una line-up, quella della famiglia EQ, che oggi conta anche i “fratelli a ruote alte” EQA ed EQC, nonchè l’ammiraglia EQS che sarà disponibile sia nella versione berlina che in quella dalla più importante altezza da terra, svelata in anteprima durante il mese di settembre all’IAA Mobility di Monaco.

Ma torniamo alla EQB, che come abbiamo annunciato potrà essere acquistata nei prossimi mesi anche sul mercato italiano: si tratta a conti fatti del modello a batterie della GLB che verrà commercializzato solo in via opzionale con le tre file di sedili, le quali sfrutteranno fino in fondo il grande spazio a bordo garantito da una lunghezza complessiva di 4,68 metri per 1,83 metri di larghezza e 1,67 metri di altezza.

Con questi presupposti la Mercedes EQB può essere vista come la scelta ideale per le famiglie più numerose che vogliono tanta libertà di movimento durante i viaggi, dove la doppia motorizzazione a trazione integrale 4Matic con pacco batterie da 66,5 kWh sarà l’alleato vincente per percorrenze fino a 423 km con la singola ricarica (calcolate nel ciclo di utilizzo WLTP). Entrando nello specifico, le due powertrain disponibili al lancio sono la EQB 300 4Matic (da 228 cavalli e 390 Nm di coppia massima) e la più potente EQB 350 4Matic, che con i suoi 292 CV e 520 Nm è in grado di garantire prestazioni davvero interessanti quando si prende in considerazione lo scatto fino a 100 km/h con partenza da fermo – coperto per la cronaca in soli sei secondi.

Per quanto riguarda gli allestimenti, invece, la Casa della Stella a Tre Punte declinerà l’offerta della EQB nelle versioni Sport e Sport Plus (dallo stile “Progressive”) e in quelle ancora più eleganti Premium e Premium Plus, caratterizzate da tutti i dettagli della linea AMG Line. In aggiunta verranno messi a disposizione anche dei pacchetti di personalizzazione specifici, chiamati Electric Art e Night, Tech Pack e Prestige Pack.

Il Tech Pack sarà di serie per le versioni Sport e Premium e focalizzerà l’attenzione verso il comfort e la sicurezza, aggiungendo alla dotazione di serie i due schermi touchscreen da 10,25” sulla plancia widescreen e, tra gli aiuti elettronici alla guida, il sostegno durante le manovre di parcheggio con la telecamera per la retromarcia assistita. A seguire troverà posto il Prestige Pack, di serie per le versioni Sport Plus e Premium Plus, che includerà il sistema Comfort Keyless Go, il climatizzatore automatico bi-zona Climatronic, l’impianto audio Sound System e la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone.

Uno sguardo al listino prezzi per l’Italia? La nuova Mercedes EQB avrà un prezzo di lancio di 57.670 Euro per il modello 300 4Matic e di 60.410 Euro per quello chiamato 350 4Matic, entrambi pre-ordinabili a partire dal mese di dicembre. Per tutti i dettagli del caso, vi lasciamo allo schemino riassuntivo qua sotto.

MERCEDES EQB 2022

EQB 300 4MATIC

Sport – 57.670 Euro

Sport Plus – 59.240 Euro

Premium – 62.310 Euro

Premium Plus – 63.250 Euro

EQB 350 4MATIC