Mercedes EQA ed EQB 2024: prezzi, versioni e autonomia

Mercedes ha annunciato l'arrivo in Italia dei nuovi restyling del Mercedes EQA e del Mercedes EQB con prezzi a partire da 56.630 euro. Rappresentano il punto d'accesso alla gamma full electric del brand tedesco.

In Italia, Mercedes ha annunciato il lancio del nuovo Mercedes EQA e del nuovo Mercedes EQB. Conosciuti come la Stella di Stoccarda, questi due EV si distinguono per le loro peculiarità uniche. Il nuovo EQA mira a colmare il divario tra dimensioni compatte esterne e generosa abitabilità interna, rendendolo il compagno perfetto per chi desidera un SUV versatile.

D’altro canto, il nuovo EQB propone un design rivoluzionario, ideato per coloro che cercano un veicolo adatto al tempo libero, arricchito dalla capacità di ospitare fino a sette passeggeri.

Si parte da 56.630 euro

Il costruttore tedesco ha reso disponibili ben sette varianti di EQA ed EQB 2024 nel mercato italiano: dalla versione Progressive fino alla prestigiosa AMG Line Premium. Gli acquirenti hanno la possibilità di scegliere tra tre diverse motorizzazioni: 250+, 300 4Matic e 350 4Matci. Il prezzo del Mercedes EQA 2024 nella versione 250+ Progressive è di 56.630 euro mentre il Mercedes EQB 2024 nella stessa versione parte da 58.260 euro.

I due SUV 100% elettrici non si limitano ad impressionare solo esteticamente. Con il loro inconfondibile design, unito a una trazione elettrica di prim’ordine e la sofisticata navigazione predittiva dotata di Electric Intelligence, sia l’EQA restyling che l’EQB restyling hanno saputo cementare una solida base di estimatori. La loro attrattività è ora amplificata grazie a design rinnovati, efficienza elevata e funzionalità inedite.

Mettendo l’accento sull’innovazione, la Stella a tre punte ha potenziato il sistema di infotainment MBUX con un controllo vocale avanzato e ha rinnovato i sistemi di assistenza alla guida. In aggiunta, tecnologie come la ricarica Plug & Charge e l’opzione Sound Experiences (precedentemente riservate ai modelli di punta) sono ora integrate anche nei modelli compatti. Una menzione speciale va all’introduzione del gancio traino opzionale per l’EQB a cinque posti.

Design che fa la differenza

Il nuovo Mercedes EQA e il nuovo Mercedes EQB mostrano un design esterno sofisticato. Caratterizzati da una superficie rinnovata dei pannelli neri, ostentano un motivo a stella distintivo sulla parte anteriore. Tale design, in sintonia con i modelli più premium della Stella di Stoccarda, è ulteriormente esaltato da una fascia luminosa che collega le luci diurne dei fari. Per enfatizzare la robustezza del frontale, un paraurti innovativo è stato progettato per amplificare l’effetto di ampiezza.

Ma non è solo l’esterno ad aver ricevuto un tocco di classe. L’interno del veicolo è altrettanto affascinante. Particolarmente degno di nota è il volante di ultima generazione, dotato di comandi a sfioramento, e le finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto che enfatizzano l’eleganza del motivo Mercedes retroilluminato.

Performance e autonomia: un salto di qualità

Gli ingegneri del costruttore tedesco hanno dimostrato la loro maestria tecnica ottimizzando l’EQA 2024. Ora, grazie a specifiche migliorie, l’autonomia raggiunge i 560 km con una sola ricarica secondo il ciclo WLTP.

Queste misure comprendono una maggiore aerodinamica e l’implementazione di pneumatici ad alta resistenza al rotolamento. Per una maggiore efficienza nel quotidiano, la funzione di massimizzazione dell’autonomia permette di gestire consumi energetici, limitando o spegnendo funzionalità come il display o il climatizzatore, potenziando così l’autonomia.

Per quanto riguarda l’EQB 2024, un’innovazione degna di nota è l’introduzione del gancio traino come optional. Questo accessorio, ideale per chi necessita di una maggiore versatilità, offre stabilizzazione del rimorchio ESP. A seconda della versione scelta, la capacità massima di traino frenato varia tra 1400 e 1700 kg.

Tre diversi stili di visualizzazione e tre modalità operative

Parlando di praticità, la funzione Plug & Charge della piattaforma Mercedes me Charge permette di semplificare il processo di ricarica per i possessori dei due EV compatti. Come funziona? Semplicemente, collegando il cavo alla colonnina pubblica abilitata a Plug & Charge, il veicolo e la stazione comunicano autonomamente, avviando il processo senza bisogno di ulteriori autenticazioni da parte dell’utente.

Arrivando alla tecnologia e alla personalizzazione, Mercedes non delude affatto. La nuova generazione del sistema MBUX, che equipaggia sia il nuovo Mercedes EQA che il nuovo Mercedes EQB, offre agli utenti un display centrale touch di serie, ora integrato come parte dell’equipaggiamento standard.

Questo schermo si adatta perfettamente alle esigenze del conducente, offrendo tre stili di visualizzazione (Sottile, Sportivo e Classico) e tre modalità operative (Navigazione, Assistenza e Servizio). E per coloro che ricercano un’esperienza di guida ancor più coinvolgente, l’intelligenza dell’assistente vocale MBUX è stata potenziata, garantendo una comunicazione ancora più fluida e precisa.

Ma non finisce qui. La casa automobilistica tedesca ha riservato particolare attenzione anche all’esperienza sonora a bordo. Proprio come nelle auto elettriche di fascia alta, EQA e EQB – in abbinamento all’impianto audio surround Burmester opzionale – offrono fino a quattro diverse Sound Experiences. Silver Waves e Vivid Flux sono solo due dei mondi sonori disponibili, con altri due che possono essere sbloccati online attraverso il pacchetto di personalizzazione.

Innovazioni nel campo dell’audio

Una delle caratteristiche più interessanti presenti a bordo dei nuovi restyling è l’esperienza sonora. Insieme al sistema MBUX, il sistema Burmester offre una vera e propria immersione sonora grazie alla tecnologia Dolby Atmos. Questa garantisce una resa sonora di elevata chiarezza, profondità e spazialità, permettendo agli ascoltatori di vivere la musica quasi come se fossero in studio con l’artista.

Non è finita qui poiché la casa automobilistica tedesca ha elevato il livello dei sistemi di assistenza alla guida. Le nuove telecamere, sia monofunzionali che di backup, insieme a tecnologie sensoriali ottimizzate, rendono la guida ancora più sicura. Un esempio notevole è l’Active Lane Keeping Assist, che ora interviene in maniera più fluida e precisa tramite lo sterzo piuttosto che l’ESP.

Impegno nella sostenibilità

Dal 2022, la Stella a tre punte ha rivoluzionato la sua produzione rendendola completamente carbon-neutral. Questo riguarda non solo gli stabilimenti di Rastatt (Germania) e Kecskemét (Ungheria), dove vengono prodotti i nuovi Mercedes EQA ed EQB, ma anche i centri di produzione di batterie a Kamenz (Sassonia) e Jawor (Polonia).

Ma non finisce qui: Mercedes ha reso essenziale per i suoi partner operare con una produzione di celle a emissioni nette di carbonio ridotte del 30%. Questa strategia si estende anche alla diminuzione delle emissioni nel materiale catodico e all’adozione di energie rinnovabili nel processo produttivo e nella raffinazione delle materie prime.