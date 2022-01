Mercedes Vision EQXX: il Concept elettrico vanta un’autonomia da 1.000 km

Al CES 2022 di Las Vegas la Casa della Stella toglie i veli a un nuovo, sensazionale, prototipo elettrico: la Mercedes Vision EQXX

Il CES 2022, celebre fiera dell’elettronica organizzata in quel di Las Vegas, non è ancora formalmente iniziato ma gli addetti ai lavori sono già in pieno fermento. Perchè? Il motivo è dato dalla presentazione ufficiale del nuovo Concept elettrico della Casa di Stoccarda, la Mercedes Vision EQXX: rispetto all’attuale “ammiraglia” (la EQS), questo nuovo prodigio tecnologico a quattro ruote ha aumentato esponenzialmente la sua autonomia massima con la singola ricarica, arrivando alla cifra di 1.000 km con un solo “pieno” di energia. La strada per arrivare a tale risultato, tuttavia, è stata lunga e non priva di insidie…

MERCEDES VISION EQXX: OBIETTIVO EFFICIENZA ENERGETICA

Il lavoro svolto sulla nuova Mercedes Vision EQXX ha richiesto ai tecnici di Stoccarda, in collaborazione con gli ingegneri dei team di F1 e Formula E, un tempo complessivo di 18 mesi per sviluppare una powertrain da 204 cavalli con pacco batterie dalla capacità inferiore ai 100 kWh. Numeri che, visti per quello che sono, non gridano al miracolo ma che vanno analizzati prendendo in considerazione le innovazioni apportate sulla piattaforma MMA, rivolte in tutto e per tutto all’efficienza energetica.

La priorità dei tecnici Mercedes, infatti, è stata quella di valorizzare il peso complessivo della vettura, l’ottimizzazione del software di bordo, la densità energetica delle celle e ovviamente l’aerodinamica, prendendo come punto di riferimento quanto fatto con la precedente EQS. Ricordiamo qui i suoi dati come promemoria: autonomia di 780 km (ciclo WLTP) e consumi pari a 15,7 kWh ogni 100 chilometri.

MERCEDES VISION EQXX: 200 CAVALLI E CONSUMI DA RECORD

Con la Mercedes Vision EQXX, come potete immaginare, l’obiettivo è stato quello di frantumare ogni record tramite delle soluzioni che hanno interessato ogni singolo particolare della vettura: la piattaforma MMA è stata equipaggiata con uno speciale sostegno posteriore in alluminio a funzione strutturale (Bioneqxx), in grado di ospitare un pacco batterie a 900V pesante il 30% in meno (495 kg in totale) e voluminoso la metà di quello impiegato sulla EQS.

Il corpo vettura, poi, è stato realizzato in alluminio alleggerito (MS1500) e ha incluso al suo interno le ruote carenate in magnesio con pneumatici Bridegstone da 20” a bassa resistenza al rotolamento, l’impianto frenante con dischi freno in magnesio (capaci di ridurre del 90% l’emissione del ferodo quando si richiede il loro intervento), le prese d’aria attive, il diffusore posteriore mobile e un complesso di pannelli solari sul tettuccio da 117 celle, in grado di aumentare l’autonomia di 25 km.

Con questa dotazione la Vision EQXX ha fermato l’ago della bilancia a soli 1.750 kg (a pieno carico), proponendo inoltre un Cx aerodinamico record di 0,17 e, sotto al cofano, un singolo motore elettrico da 150 kW derivato da quello della AMG-One con efficienza energetica pari al 95%. Con un passo molto corto di soli 2,8 metri, i consumi in ordine di marcia hanno ottenuto il risultato tanto atteso di appena 10 kWh ogni 100 km, l’equivalente di un solo Litro di carburante sulla stessa distanza percorsa.

MERCEDES VISION EQXX: L’HYPERSCREEN E’ ANCORA PIU’ EVOLUTO

La super-dotazione tecnologica della Mercedes Vision EQXX, ovviamente, non si limita agli esterni ma è stata curata meticolosamente anche nell’abitacolo, dove gli ingegneri tedeschi hanno migliorato ulteriormente l’infotainment MBUX a tecnologia Hyperscreen già presente sull’attuale EQS. La differenza sta nel fatto che lo schermo unico presente sulla plancia ora ha le dimensioni di 47,5 pollici, una risoluzione di 8K e integra l’assistente virtuale Jelinek, evoluzione del precedente che si attivava con i comandi vocali “Hey Mercedes”.

L’intelligenza artificiale utilizza una speciale rete neurale sviluppata prendendo come rifermento il comportamento del cervello umano, il che consente un’integrazione con i passeggeri molto più efficiente, veloce e precisa. Sul display, infatti, vengono mostrate solamente le informazioni utili a ciò che si sta sperimentando alla guida, tra cui la mappa del navigatore con immagini 3D dettagliate fino a dieci metri di altezza.

Questo sistema, in ogni caso, funziona sul medesimo principio del resto della vettura, quindi mantenendo elevata l’efficienza energetica durante la marcia: lo stesso si può dire dell’impianto audio a basso consumo con altoparlanti integrati nei poggiatesta e diffusori dei bassi alla base dei sedili, utilizzati anche per la riproduzione di feedback sonori che identificano, per esempio, la ricezione di una notifica tra i messaggi multimediali dell’infotainment.

L’eco-sostenibilità della vettura, infine, passa attraverso l’adozione di materiali riciclati per i rivestimenti di plancia e sedili tra i quali la fibra Biosteel di AM Silk, la pelle vegana Mylo ottenuta dalle radici dei funghi, la microfibra Desert Tex derivata dai cactus e i tappetini in fibra di bambù. Secondo i piani di Mercedes, la Vision EQXX si evolverà molto presto da Concept car, modellata da oltre 300.000 km di test svolti al simulatore, a versione di pre-serie, con lo scopo di raccogliere dati utili allo sviluppo delle future vetture elettriche della famiglia EQ.