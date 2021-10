MG Europe debutta in Italia con MG5 Electric, ZS EV e Marvel R

Il listino europeo del marchio MG si allarga con i modelli MG5 Electric, ZS EV restyling (da 30.990 Euro) e Marvel R (da 39.900 Euro)

Dopo le presentazioni avvenute in primavera, il marchio MG ha finalmente fatto debuttare le sue ultime creazioni sul mercato europeo: sono tre e si chiamano, nell’ordine, MG5 Electric, Marvel R e ZS EV, con quest’ultima che arriva al suo primo restyling in chiave “ad elettroni” dopo il debutto del 2018. La prima è una station wagon familiare mentre le altre due sono dei SUV dall’utilizzo poliedrico, adatti sia per i viaggi in extraurbano che nel traffico cittadino.

Iniziamo dal primo modello inedito di MG, vale a dire la MG5 Electric: si tratta a tutti gli effetti della prima familiare a “passo lungo” al mondo provvista di powertrain a batterie, lunga ben 4,5 metri e con un bagagliaio che offre una capacità di carico che oscilla tra i 578 e i 1.400 Litri – ottenibili abbattendo la fila di sedili posteriori. Sotto il cofano, invece, spicca un propulsore da 180 cavalli e 280 Nm di coppia massima, assistito da due tagli di batteria rispettivamente da 51 kWh (320 km di autonomia) oppure da 61,1 kWh (fino a 400 km di percorrenza massima).

Prezzo e disponibilità in Europa (e quindi anche in Italia)? La MG5 Electric arriverà nel primo trimestre del nuovo anno con un listino in partenza da meno di 30.000 Euro, quindi sulla stessa lunghezza d’onda di quanto offerto dal restyling elettrificato della ZS EV (che invece sarà presente nei concessionari già dagli ultimi mesi del 2021). Le principali novità di questo modello si concentrano, ancora una volta, a livello meccanico, grazie all’introduzione della versione d’accesso Standard con battery pack da 50 kWh (320 km di autonomia) e di quella Long Range, che potrà contare su un surplus di energia fino a 70 kWh per un equivalente di 440 km di percorrenza massima.

I prezzi? La Standard attacca da 30.990 Euro, mentre la Long Range da 34.990 Euro. Più elevato, invece, il conto per la novità assoluta Marvel R, che vuole rappresentare la nuova porta d’accesso al mondo dell’elettrico per tutti gli automobilisti secondo MG. Con una veste estetica moderna e accattivante su una carrozzeria da SUV compatto, la Marvel R promette sostanzialmente tre allestimenti, che rispondono al nome di Comfort, Luxury e il top di gamma Performance.

Le prime due saranno equipaggiate con una powertrain a due motori elettrici da 180 cavalli (a trazione posteriore), mentre l’ultima sfoggerà una piattaforma su tre propulsori (uno all’anteriore e gli altri al retrotreno) che garantirà, quindi, la trazione integrale sulle quattro ruote assieme a una potenza di 288 CV. Il tutto sarà accompagnato da una batteria ad alta capacità da 70 kWh, in grado di raggiungere i 370 km di autonomia con la singola ricarica. In questo caso il listino prezzi parte da 39.990 Euro (Comfort), per salire a 43.990 Euro se si opta per l’equipaggiamento Luxury fino a 47.990 Euro nel caso della top di gamma. L’arrivo sul mercato? Come per la ZS EV, entro la fine dell’anno.