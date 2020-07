Milano-Monza Motor Show, le date: 29 ottobre – 1 novembre 2020

Dopo il rinvio a causa del Coronavirus, il Milano-Monza Motor Show è stato spostato nelle date dal 29 ottobre all'1 novembre: si terrà in formato Open Air direttamente a Milano

Dall’Autodromo di Monza al centro di Milano: l’emergenza Coronavirus non ha sconfitto la passione per le auto e per il motorsport, ma ha solo rinviato quella che avrebbe dovuto essere la prima edizione del Milano-Monza Motor Show, salone nato sulla scia del ben noto evento nel Parco Valentino di Torino.

L’edizione 2020 di questa manifestazione avrebbe dovuto accendere i riflettori dal 18 al 21 giugno, ma la difficile situazione sanitaria in Italia ha costretto gli organizzatori a rinviare il tutto a data da destinarsi… che oggi, finalmente, è stata svelata. Il Milano-Monza Motor Show, infatti, prenderà vita nel weekend del 29 ottobre – 1 novembre, ma non avrà come location quella inizialmente prevista sul circuito brianzolo.

Al fine di adattarsi al meglio alle norme anti-COVID 19 gli organizzatori hanno deciso di allestire l’evento nel centro di Milano, facendolo diventare a tutti gli effetti un salone diffuso di tipo “open air”. In questo modo potrebbe diventare la prima manifestazione automobilistica pubblica a prendere piede in Europa, un segnale di ripartenza deciso e determinato a riportare in alto la passione per i motori, come affermato dal Presidente Andrea Levy: “La situazione attuale ci ha condotti a un’evoluzione del format della nostra manifestazione che, diventando diffusa su un territorio ampio come quello di Milano, scongiura i rischi di assembramento e regala alla città e a tutto il sistema automotive la possibilità di ripartire, con tutte le accortezze del caso“.

Per quanto riguarda il programma dell’evento, è stata innanzitutto confermata la presenza di aree espositive, come quella del Castello Sforzesco, in cui ammirare le ultime novità del mondo automotive, dai prototipi alle supercar fino alle vetture elettriche. In prima linea ci saranno anche i test drive, che si svolgeranno quindi nelle strade della città di Milano: le vetture a zero emissioni e con tecnologia plug-in avranno a disposizione l’area di Piazza Castello, mentre le Full Hybrid e le Mild Hybrid potranno essere provate nei dintorni di Piazza Sempione.

Grandi protagonisti saranno anche i collezionisti e i proprietari di supersportive, per i quali saranno organizzate la Supercar Night Parade di giovedì 29 ottobre e il Gran Premio Parco Valentino di domenica 1 novembre, così come i club e le case automobilistiche più importanti, che potranno sfruttare il weekend per effettuare dei track days direttamente nel vicino Autodromo Nazionale di Monza. Per tutte le altre informazioni non resta che visitare il sito ufficiale www.milanomonza.com.