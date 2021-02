Mini Countryman D All4: il SUV tuttofare a trazione integrale parte da 46.650 Euro

Look moderno, motore 2.0 Litri turbo da 150 CV a trazione integrale e una dotazione ricca e completa: ecco il pacchetto offerto dalla Mini Countryman D All4

I SUV sono ormai le vetture più apprezzate dagli automobilisti: la loro seduta alta permette di avere una visione molto chiara su ciò che sta succedendo davanti al cofano, mentre la sapiente combinazione di estetiche più o meno sportive con motori potenti e sfruttabili su ogni terreno li rende sicuramente appetibili a una vasta platea di utenti, anche tra quelli che, in precedenza, avrebbero scelto ad occhi chiusi una berlina oppure una coupé.

Nella categoria dei “ruote alte”, ovviamente, non può mancare l’offerta del marchio Mini, dove tra gli altri modelli la Countryman D All4 ricopre un ruolo sicuramente interessante: si tratta della versione 4×4 della mitica Cooper in edizione “SAV” (Sport Activity Vehicle), equipaggiata con un propulsore turbo-diesel 2.0 Litri di derivazione BMW da 150 cavalli e 350 Nm di coppia massima.

Con tali prestazioni la Countryman D All4 è in grado di staccare lo 0-100 in 9 secondi, oltre che di raggiungere una velocità massima di 211 km/h grazie alla presenza della tecnologia TwinPower Turbo a turbocompressione con ricircolo dei gas di scarico e iniezione diretta Common Rail a due stadi. Questa ottimizza non solo la risposta del motore a ogni regime di rotazione (soprattutto a quelli più bassi dove deve essere subito disponibile la coppia), ma anche i consumi in ordine di marcia, perchè la scheda tecnica riporta dei valori pari a 5,4 Litri / 100 km e a 141 g/km di CO2.

Il piatto forte, tuttavia, è rappresentato dalla presenza della trazione integrale su cambio automatico Steptronic a otto rapporti, che a tutti gli effetti garantisce la migliore aderenza possibile anche sui terreni più insidiosi e scivolosi – per esempio innevati o sporchi per la terra portata in strada dalle zone circostanti. Sotto il profilo tecnico, inoltre, la nuova Mini Countryman D All4 spicca per la presenza di serie dei fari Full LED Matrix adattivi all’anteriore con distribuzione della luce variabile, luci di svolta per illuminare le parti laterali della strada e i gruppi ottici posteriori (sempre a LED) con disegno Union Jack richiamante la bandiera britannica.

Tra le altre features vale la pena segnalare anche i nuovi cerchi in lega, le finiture eventualmente configurabili con il pacchetto aggiuntivo Piano Black Exterior e il sistema infotainment con schermo touchscreen da 5” e servizi Mini Connected, tra i quali il Teleservice e la chiamata d’emergenza. I prezzi? La nuova Mini Countryman D All4 ha un prezzo a listino in partenza di 46.650 Euro.