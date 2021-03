Nissan Micra 2021: in esclusiva per l’Italia la versione GPL da 11.900 Euro

Per quest'anno la gamma della Nissan Micra si allarga con una versione ad alimentazione mista benzina/GPL in esclusiva per il mercato italiano

State cercando una citycar compatta, dai consumi ridotti e adatta per spostarvi velocemente in città? Allora la nuova Nissan Micra MY2021 è l’alternativa che potrebbe fare al caso vostro: non funziona con le ultime tecnologie elettriche o ibride, ma piuttosto con un’alimentazione mista benzina/GPL creata appositamente per il mercato italiano e dal prezzo estremamente conveniente – a partire da 11.900 Euro.

Rispetto alla precedente versione, la scelta operata dalla Casa giapponese è stata quella di installare l’impianto della BRC Gas Equipment su un propulsore tre cilindri turbo-benzina IG-T 92 da 1 Litro di cilindrata, capace di erogare una potenza di 90 cavalli e una coppia massima di 160 Nm. Il kit in questione comprende il serbatoio dedicato da 42 Litri, che verrà installato al posto della ruota di scorta nel bagagliaio, e uno speciale commutatore elettronico posizionato nel tunnel centrale dell’abitacolo, costituito da quattro LED che indicano quanto carburante è ancora disponibile e un’altra luce che si illumina di rosso o di verde a seconda se si sta utilizzando la benzina oppure il gas.

Questo sistema, inoltre, memorizza l’ultima alimentazione utilizzata prima dello spegnimento del motore, che verrà ripristinata alla successiva riaccensione attraverso una tecnologia di iniezione sequenziale fasata che va a calibrare la giusta quantità di GPL da far passare nelle camere di combustione, al fine di ottimizzare il rendimento del motore e i consumi. Dati alla mano, la scheda tecnica della Micra parla di 5,7 Litri ogni 100 km e 129 g/km di CO2 quando si utilizza la benzina, che diventano 6,7 Litri e 119 g/km nel momento in cui si passa al gas.

L’autonomia? Utilizzando entrambe le alimentazioni si superano i 1000 km, sempre calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP. Per quanto riguarda gli allestimenti, la Nissan Micra GPL MY2021 è proposta in tre varianti: la Eco Visia, da 17.815 Euro, la Eco Acenta, da 18.915 Euro, e la più completa Eco N-Design da 20.115 Euro. Sfruttando gli Ecoincentivi, tuttavia, il prezzo di partenza dell’equipaggiamento di base scende a 11.900 Euro, per un cospicuo risparmio a cui si aggiunge non solo il basso costo del GPL, ma anche tutti i vantaggi durante la circolazione su strada derivanti dall’alimentazione bifuel.