Nissan Qashqai 2021: l’ultimo teaser prima del debutto il 18 febbraio

Nella giornata di domani i veli sulla terza generazione del Qashqai saranno finalmente tolti. Nel frattempo il SUV giapponese si è mostrato in un ultimo video teaser

Tutto è ormai pronto per l’attesissima presentazione mondiale in formato digitale della Nissan Qashqai 2021, ormai giunta alla sua terza generazione e indirizzata a fare il grande passo verso le motorizzazioni ibride. Tra le altre cose, infatti, il SUV Premium giapponese introdurrà sulla sua piattaforma CMF-C due powertrain provviste di motori elettrici: da una parte quello a tecnologia mild-hybrid associato a un benzina 1.3 Litri, dall’altra l’ancora più “gustoso” Full Hybrid e-POWER in abbinata a un più potente 1.5 Litri che, però, servirà esclusivamente da moto-generatore elettrico.

Un grande cambio di rotta per la nuova Qashqai 2021, che nell’attesa della world premiere prevista per la giornata di domani si è mostrata nuovamente in un video teaser che anticipa le forme dei suoi gruppi ottici posteriori, a sviluppo orizzontale e con finiture nere in contrasto con la tinta della carrozzeria. Questo filmato segue quello che ha svelato gli interni, contraddistinti da una dotazione tecnologica all’avanguardia capitanata dal sistema infotainment con display TFT da 12,3”, dall’head-up display da 10,8” e dal pacchetto completo ProPILOT per l’assistenza alla guida.

Tutti i dettagli della nuova giapponese a ruote alte, ovviamente, li scopriremo meglio nella giornata di domani, quando finalmente verrà presentata al mondo. La potete seguire a questo indirizzo link direttamente su YouTube, mentre qua sotto vi proponiamo il video in cui potete apprezzare le sue forme. Buona visione!