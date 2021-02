Nuova Dacia Sandero Stepway: più contenuti e un ottimo rapporto qualità/prezzo

Nuova Dacia Sandero Stepway si basa sulla piattaforma CMF-B già utilizzata per Renault Clio e Captur che ha portato a un miglioramento delle prestazioni e della sicurezza. Il look da crossover compatto è accattivante e moderno, il prezzo un invito a provarla

“Nessun compromesso“: è questo il motto che accompagna l’uscita della nuova Sandero Stepway, la compatta di casa Dacia che arriva sul mercato con un design design rinnovato, ma soprattutto sfruttando la piattaforma CMF-B già utilizzata per Renault Clio e Captur. Un altro importante cambiamento sta nel passaggio dal concetto di “low cost” a quello di “smart buy”, perché un pubblico sempre più attento, specie di questi tempi, non vuole più solamente spendere poco, ma vuole spendere in maniera intelligente.

Nuova Dacia Sandero Stepway: le caratteristiche

Nuova Dacia Sandero Stepway si inserisce nel sempre più importante segmento dei B SUV in cui praticamene tutti i brand si stanno cimentando. La casa satellite di Renault accetta la sfida proponendo una vettura molto rinnovata rispetto alle versioni precedenti ma mantenendo intatto il suo spirito, vale a dire offrire equipaggiamenti allineati alla cliente a un rapporto qualità/prezzo sempre competitivo. La terza generazione della Sandero è stata sviluppata sulla CMF di Renault. La carrozzeria ha una lunghezza di 4.088 mm, una larghezza di 1.848 e un’altezza è di 1.499 mm con un passo di 2.604 mm. Insomma siamo davanti a una vettura compatta, ma con un accattivante stile da crossover con un cofano maggiorato, logo Stepway cromato sotto la calandra e alette bombate sopra ai fendinebbia.

Entrambi i paraurti anteriore presentano elementi protettivi color metallo tinto in massa che consentono di mantenere il colore iniziale nonostante i graffi dell’uso quotidiano. Molto pratiche le barre portapacchi (brevetto Dacia) già posizione sul tetto che possono portare fino a che senza complesse operazioni di smontaggio si trasformano in un robusto portapacchi con una capacità di 80 chili di peso. Salendo a bordo si può apprezzare lo spazio a disposizione che permette di ospitare fino a cinque adulti. Il bagagliaio ha una capacita di 410 litri. Tra le dotazioni di serie troviamo il supporto smartphone, computer di bordo, limitatore di velocità e accensione automatica dei fari, mentre tra gli accessori ci sono il climatizzatore automatico, sedili anteriori riscaldati, chiave Keyless entry, freno di stazionamento elettrico, parking camera, sensori di parcheggio all’anteriore e al posteriore e accensione automatica dei tergicristalli.

Il pacchetto tecnologico varia a seconda dall’allestimento. Si va dal più semplice, denominato Media Control, per la gestione di radio, musica, chiamate, messaggi e applicazioni Gps (riconoscimento vocale) a uno più avanzato, definito Media Display con un’interfaccia e funzioni dedicate (gestibili tramite display touchscreen da 8″). Infine c’è il pacchetto Media Nav, caratterizzato dal navigatore satellitare e connettività wireless per Apple CarPlay ed Android Auto. Sulla nuova Dacia Sandero Stepway sono Tati migliorati i sistemi di sicurezza passiva e attiva grazie ai dispositivi Adas che comprendo frenata automatica d’emergenza attiva, sensore dell’angolo morto, assistenza al parcheggio e assistenza alla partenza in salita.

Nuova Dacia Sandero Stepway: motori e prezzi

La gamma Sandero è disponibile con motore TCe 90, 1.0, a tre cilindri turbo con cambio manuale a 6 rapporti o con cambio automatico di tipo Cvt. Il top di gamma è rappresentato dal propulsore Eco-G 100, il nuovo 1.0 turbo, tre cilindri, con doppia alimentazione benzina-Gpl e cambio manuale a 6 rapporti (tutte le versioni hanno la funzione Stop&Start disattivatile). I prezzi sono compresi dai 12.600 euro per la Stepway Essential con motore 1.0 TCe 90 cv ai 14.950 euro per versione 1.0 TCe Cvt 90cv con cambio automatico.