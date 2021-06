Nuova DS4 2021: la berlina francese con prezzi da 29.500 Euro

Il marchio premium della Citroen dà il benvenuto alla nuova DS4, berlina con tratti da crossover che arriverà nei concessionari per la fine di quest'anno

Come annunciato , le grandi novità del marchio DS per il 2021 sarebbero state principalmente due: la prima è l’ammiraglia DS9, mentre la seconda la più compatta DS4 con motorizzazioni E-Tense… che è stata presentata alla stampa in questi giorni presso il DS Store di Via Gattamelata 41 con tanto di listino prezzi ufficiale in partenza da 29.500 Euro. Molteplici gli allestimenti e le motorizzazioni presenti in gamma, che spaziano da quelli più eleganti e lussuosi a quelli, invece, più tendenti alla sportività. Il debutto sul mercato? Previsto per la ottobre ma si può ordinare già da ora… ma andiamo con ordine.

NUOVA DS4 2021: LOOK RAFFINATO SENZA COMPROMESSI

La Nuova DS4 2021 si svela al pubblico come una vettura capace di combinare la compattezza delle berline con l’impronta dei crossover, senza dimenticare quell’attenzione per i dettagli che, evidentemente, non può mancare vista la grande fama di cui gode il marchio francese che ora fa parte della galassia Stellantis e rappresenta il marchio di lusso più glamour. Questo modello mette in campo, quindi, delle proporzioni contenute, nell’ordine dei 4,40 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza e 1,47 metri di altezza, sui quali si stabilisce una carrozzeria declinata in tre differenti tipologie: DS4 “normale”, DS4 Cross e DS4 Performance Line.

Tutte e tre, ovviamente, condividono degli elementi comuni, tra cui l’inedita firma luminosa all’anteriore caratterizzata dal sistema DS Matrix LED Vision, il quale combina sottili proiettori direzionali a matrice di LED completati dalle luci diurne e da due file aggiuntive di LED per ogni lato del muso della vettura, che portano il totale a ben 150 elementi in tutto l’avantreno. Al loro fianco trovano posto le DS Wings, vale a dire delle strutture in due parti con motivi a diamante capaci di collegare i gruppi ottici con la griglia centrale di tipo tridimensionale – sovrastata poi da un ampio cofano che conferisce al veicolo un look decisamente dinamico e moderno.

Lateralmente, invece, possiamo notare le maniglie delle portiere a scomparsa, mentre al posteriore spicca la forma inclinata del lunotto che si raccorda dolcemente al portellone: qui il focus degli ingegneri francesi è stato quello della massima efficienza aerodinamica, senza tuttavia dimenticare il gusto per un design audace contraddistinto dalla serigrafia “Reflective Design”, dalla finitura in nero lucido del montante C e dalla firma luminosa a scaglie progressive incise al laser.

NUOVA DS4 2021: TRE VERSIONI, STESSA PIATTAFORMA

Come anticipato, la Nuova DS4 2021 si declina in tre versioni: al centro della gamma troviamo la berlina dalle tendenze eleganti e raffinate (con finiture cromate e un portellone disponibile anche in nero), affiancata dalla DS4 Cross e dalla DS4 Performance Line. La prima vira verso l’universo SUV grazie a dettagli specifici, come le protezioni per il sotto-scocca e i dettagli in nero lucido per i profili dei finestrini, la griglia della calandra, i cerchi da 19” e le barre del tettuccio, a cui si aggiungono le inedite funzioni Hill Assist Descent Control e Advanced Traction Control con motricità migliorata per le condizioni più difficili dell’asfalto.

La seconda, invece, è quella dall’animo più sportivo e si contraddistingue per il Black Pack dedicato alle finiture esterne (che toccano le DS Wings anteriori e posteriori, la calandra e i profili dei finestrini), per i cerchi Minneapolis e per un miglioramento deciso degli interni, a loro volta declinati in maniera diversa a seconda dell’allestimento.

Per i rivestimenti della plancia, dei sedili, del bracciolo centrale e delle zone interne delle portiere si potrà scegliere tra la pelle Nappa Criollo, la pelle pieno fiore Pebble Grey, il tessuto Peruzzi Tungsteno e l’Alcantara, quest’ultima abbinata al tessuto intrecciato Basalto oppure alla pelle pieno fiore Nero Basalt. Anche il volante sarà caratteristico sulla DS4, perchè rivestito di pelle Marrone Criollo (che ben si sposa con le varie decorazioni in legno della plancia), di pelle con intarsi in carbonio forgiato o di pelle pieno fiore Basalt.

NUOVA DS4 2021: LA TECNOLOGIA NON MANCA

Sempre rimanendo nell’abitacolo ma spostandoci sulla tecnologia disponibile a bordo, la Nuova DS4 2021 è stata progettata per offrire al guidatore la migliore (e più sicura) esperienza di guida possibile. Ecco perchè la dotazione di serie prevede l’inedito infotainment DS Iris System, basato su uno schermo touchscreen da 10” a cui si interagisce attraverso il sistema di gesture DS Smart Touch oppure tramite l’assistente personale con riconoscimento naturale dei comandi vocali.

Questa piattaforma è stata concepita per semplificare la vita degli occupanti a bordo e quindi fornisce una User Interface completamente personalizzabile su più profili utenti tramite widget specifici, a cui si aggiunge il preziosissimo DS Extended Head-Up Display in grado di proiettare tutti i dati utili al conducente direttamente sul parabrezza con diagonale di 21” – tra questi la velocità, i dati di navigazione, i messaggi di avvertimento e i sistemi di assistenza alla guida attivi.

Quest’ultimi fanno parte del pacchetto DS Drive Assist per la guida semi-autonoma di livello 2, nel quale attualmente sono presenti il regolatore di velocità in base al traffico, lo Start&Stop intelligente, il mantenimento della vettura in corsia, l’assistente al parcheggio, l’avviso di traffico posteriore e il controllo degli angoli ciechi. Due funzionalità molto importanti sono inoltre il DS Active Scan Suspension, che rivela in anticipo ogni possibile asperità dell’asfalto per poi modificare l’assetto di ogni singolo ammortizzatore al fine di ottimizzare al massimo il comfort di guida, e il DS Night Vision con telecamera a infrarossi che rileva la presenza di vetture, pedoni, ciclisti e animali fino a 200 metri di distanza sia di notte che in condizioni di scarsa visibilità.

Nel corso del 2022, infine, il marchio DS migliorerà tale pacchetto con la versione 2.0, la quale introdurrà tre nuove funzionalità: il sorpasso semiautomatico, la regolazione della velocità in curva e il rilevamento dei segnali stradali che andranno a modificare in anticipo la velocità della vettura.

NUOVA DS4 2021: ALLESTIMENTI E MOTORIZZAZIONI

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Nuova DS4 2021 sarà disponibile in due unità a benzina (PureTech 130 e 180), un unico propulsore diesel (BlueHDi 130) e nella specifica versione ibrida plug-in E-Tense 225, basata sul PureTech 180 in abbinamento a un motore elettrico supplementare da 110 cavalli e un pacco batterie dalla capacità di 12,4 kWh (in grado di garantire un’autonomia di 55 km in elettrico).

Gli allestimenti, invece, si distinguono a seconda dell’impostazione della vettura: per chi ama la sportività sono presenti gli equipaggiamenti Performance Line e Performance Line +, mentre per chi predilige l’eleganza e il lusso saranno presenti in gamma gli equipaggiamenti Business, Trocadero, Rivoli e l’edizione limitata “La Première”. Quest’ultima si pone al vertice del listino con interni in pelle Nappa Criollo e una carrozzeria con calandra nera a punte diamantate, DS Wings Glossy Black, rifiniture nere per modanature e finestrini e badge specifici, oltre a una dotazione tecnologica completa di tutti gli strumenti utili per un’esperienza di guida sicura al 100%.

Per chi vuole l’avventura, infine, il marchio DS metterà a disposizione gli allestimenti Trocadero Cross e Rivoli Cross, ovviamente da associare alle varie motorizzazioni presenti presenti a listino, segnalando che DS4 può essere vostra anche con formule finanziarie molto interessanti con rate mensili che partono da 199 euro al mese sia per la E-Tense ibrida plug-in sia per le soluzioni termiche con l’unica differenza dell’anticipo leggermente superiore per la E-Tense e che di solito rappresenta il valore della permuta della precedente vettura che si lascia in Concessionaria.