Nuova Fiat Panda: nel 2024 sarà più grande e al 100% elettrica!

La prossima generazione di Fiat Panda arriverà nel 2024, accederà al segmento B con la piattaforma STLA Small e avrà una powertrain full electric da 500 km di autonomia

La regina delle vendite sul mercato italiano si sta preparando a un futuro da vettura più grande… e ovviamente a propulsione elettrica: secondo le ultime informazioni in nostro possesso, la prossima generazione della Fiat Panda arriverà nel 2024 ma sarà radicalmente diversa da quella che conosciamo oggi, visto che passerà nel segmento B che – secondo il CEO del brand torinese Olivier Francois – è più interessante per i consumatori nonchè più redditizio a livello commerciale.

In questo modo aumenteranno le sue dimensioni (la lunghezza dovrebbe toccare i 4 metri) grazie anche all’utilizzo della piattaforma STLA Small di Stellantis, sulla quale la carrozzeria avrà il formato a immagine e somiglianza della categoria crossover e il look derivato dal prototipo Centoventi. Dal punto di vista delle motorizzazioni, la nuova Fiat Panda progredirà inoltre verso l’alimentazione 100% elettrica con delle powertrain molto simili a quelle utilizzate dalle attuali Peugeot e-208 e Opel Corsa-e. L’autonomia? Prossima ai 500 km, ma per tutte le specifiche tecniche bisognerà portare ancora un po’ di pazienza…