Nuova Honda Jazz: la prossima generazione sarà solo ibrida

La nuova Honda Jazz sarà presentata in anteprima mondiale al Motor Show di Tokyo 2019 il prossimo 23 ottobre

Honda ha rilasciato la prima immagine della nuova Jazz che sarà presentata in anteprima mondiale al Motor Show di Tokyo il prossimo 23 ottobre. Interamente progettata con la massima attenzione rivolta al passeggero, la nuova Honda Jazz innalzerà gli standard per quanto riguarda il comfort ed il piacere di guida. Inoltre, ci sarà una piacevole novità.

Nuova Honda Jazz: parola d’ordine ibrido

C’è grande attesa intorno alla nuova Honda Jazz che verrà svelata al Motor Show di Tokyo a partire dal prossimo 23 ottobre. La principale novità sarà sotto il cofano. A spingere quest’auto, infatti, sarà un sistema ibrido (la casa non prevede al tre motorizzazioni), con un avanzato propulsore a due motori in grado di garantire un mix straordinario di elevate prestazioni e consumi eccezionali. Il teaser diffuso da Honda, in realtà, non lascia intravedere particolari dettagli, se non quello della linea laterale. Insomma, tutto è ben celato dentro alla scocca e questo ci potrebbe far pensare che le novità siano davvero tante.

Quel poco che possiamo raccontarvi è legato alle foto spie apparse nemesi scorsi, dalle quali venivano evidenziati fari anteriori più grandi e arrotondati e un generale senso di sportività in più, in linea con quello proposto ultimamente dalla varie case. Nello stesso giorno in cui verrà svelata la nuova Jazz al Motor Show di Tokyo, Honda terrà una Conferenza Stampa ad Amsterdam dove verranno divulgate ulteriori informazioni sulla “Visione Elettrica” per il mercato europeo. L’evento sarà trasmesso in streaming il 23 ottobre dalle 12:30, ora italiana.