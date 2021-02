Nuova Lancia Ypsilon 2021: più moderna e tecnologica, da 9.500 Euro

Frontale più moderno, nuovi gruppi ottici Full LED, sistema infotainment più veloce e reattivo e motorizzazioni mild-hybrid, ecco il restyling 2021 della Lancia Ypsilon

E’ stata la seconda auto più venduta in Italia nel 2020 e da più di venticinque anni è una tra le citycar più apprezzate nel nostro Paese, sia per la sua praticità di utilizzo che per una linea semplice ma vivace allo stesso tempo: stiamo parlando della Lancia Ypsilon, che per il 2021 va incontro al suo secondo restyling dopo l’introduzione della seconda serie nel lontano 2003. Le novità che gli automobilisti incontreranno nei concessionari? Ferme restando le proporzioni generali della vettura, il nuovo Model Year 2021 introduce un frontale rinfrescato e al passo con i tempi con una griglia ispirata al passato del marchio provvista di listelli verticali cromati, con un paraurti ridisegnato e con dei gruppi ottici anch’essi aggiornati al loro interno con le luci diurne a LED.

Sul resto del veicolo le cromature sono inoltre state sostituite da delle modanature satinate, presenti su diversi dettagli come le maniglie delle portiere, sulle parti esterne della calandra sempre all’anteriore e sui vari loghi presenti sulla carrozzeria, che potrà essere scelta in fase di acquisto anche in un’inedita colorazione chiamata Blu Elegante. Entrando nell’abitacolo, invece, la scelta cromatica si può alternare tra le tinte Silver e Gold, contrapposte a rivestimenti in tessuto Seaqual Yarn che, a richiesta, può essere sostituito con quello in Alcantara presente nel pacchetto aggiuntivo Pack Gold Plus. Su tutta la gamma è poi disponibile anche il Kit EcoChic, che mette a disposizione lo speciale filtro “Polyphenol Prime” per il climatizzatore al fianco di quelli Mopar a carboni attivi utili a bloccare il 98% del particolato e il 99% di tutti gli allergeni.

Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, invece, il marchio Lancia ha equipaggiato la nuova Ypsilon MY2021 con l’ultima versione del suo sistema infotainment da 7” provvisto di schermo tattile e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, rivisto nelle funzionalità ma soprattutto nella reattività ai comandi impartiti dal pilota o dal passeggero anteriore. Lato motorizzazioni, l’unica vera novità è l’omologazione dei tre propulsori in gamma – il benzina Firefly 1.0 Litri da 70 cavalli a tecnologia mild-hybrid, l’1.2 Litri con alimentazione a GPL e il TwinAir 0.9 Litri a metano – alla più recente normativa Euro 6d-Final, che permette di limitare i consumi di carburante e le emissioni di CO2 nell’aria durante la marcia nei contesti urbani ed extraurbani.

Se ora siete curiosi di sapere il listino prezzi della nuova Ypsilon MY2021, sappiate che il marchio Lancia non ha ancora ufficializzato nulla ma ha solo dato un’anticipazione facendo leva sulla promozione attiva con FCA Bank: in questo caso, e considerando allo stesso tempo gli Ecoincentivi statali e il contributo del brand per il lancio del nuovo modello, la piccola citycar italiana in versione mild-hybrid potrà essere acquistata da 9.500 Euro, eventualmente finanziabili con rate da 169 Euro al mese per quattro anni (la prima a gennaio 2022) attraverso la formula “pay-per-use” del noleggio a lungo termine Leasys Miles Plus. Chi volesse, invece, sfruttare l’opzione di utilizzo illimitato fino a 60mila km dovrà sostenere un costo di 269 Euro sempre per 48 mesi.