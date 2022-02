Nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, prezzi da 13.950€

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, il risultato di un percorso creativo incentrato su colore, materiali e finiture è ora disponibile con prezzi di listino che partono da 13.950€

“Dopo quattro generazioni, oltre tre milioni di unità vendute dal 1985 e più di 35 serie speciali, Lancia Ypsilon sigla la propria eleganza con Alberta Ferretti. Due marchi dai valori condivisi: italianità, eleganza, femminilità, attenzione all’ambiente, cura dei dettagli, con uno stile sempre contemporaneo”. A descrivere la nuova Ypsilon è Luca Napolitano, CEO Lancia, che a Palazzo Donizzetti a Milano, sede della stessa Alberta Ferretti la cui omonima Presidente ha partecipato all’evento condividendo i valori del progetto, ha presentato l’ultima versione della citycar che da anni resta nelle prime posizioni per quanto riguarda la classifica di vendite sul mercato italiano.

Lancia Ypsilon un eterno successo con un roseo futuro



Lancia Ypsilon se non ci fosse bisognerebbe inventarla e una volta creata i designer italiani sono stati maestri a mantenerla sempre seducente, moderna ed iconica grazie a ben 36 edizioni speciali che hanno coinvolto prestigiose firme del Made in Italy: l’ultima nata è stata presentata a Milano dal numero uno Lancia accanto alla nota stilista Alberta Ferretti che ha ospitato nel suo palazzo nel cuore di Milano l’ultima creazione Lancia.

Lancia Ypsilon è un successo che cresce col tempo come il buon vino o il fascino femminile ed ha ormai superato i tre milioni di esemplari di cui due venduti a donne tanto da essere la vettura più vicina al mondo femminile, felicemente ricambiata e pur passando gli anni il suo successo continua a crescere tanto da essere in Italia sempre sul podio delle auto più richieste, spinta dalla stessa versione Hybrid che ha permesso a Lancia Ypsilon di essere ancora piu’ sensibile alla salvaguardia ambientale.

Luca Napolitano ha ricordato inoltre che nel 2024 arriverà la nuova Ypsilon che continuerà a rappresentare una pietra di paragone sia stilistica che tecnologica con la possibilità di averla con soluzioni elettrificate molto avanzate. Dopo la nuova Ypsilon avremo anche una crossover e quindi una ammiraglia per tornare ad essere uno dei marchi premium piu’ apprezzati a livello internazionale, come confermano i continui riconoscimenti attribuiti all’heritage Lancia.

Il colore Grigio Alberta Ferretti



Tornando al presente, Il colore Grigio Alberta Ferretti, scelto da Lancia Ypsilon, è una tinta iridescente, che fa emergere i punti luce rosa della carrozzeria, esaltando la bellezza al femminile delle sue linee.

Il Grigio è il colore storicamente utilizzato da Alberta Ferretti per esprimere l’eleganza in tutte le sue forme, mentre il Rosa simboleggia femminilità nelle sue differenti sfumature, un connubio di colori che coniuga due marchi simboli del “made in Italy”, per soddisfare tutte le donne nelle loro esigenze quotidiane.

Oltre al Grigio Alberta Ferretti, la nuova serie speciale è disponibile nella tinta pastello Bianco Neve, nel metallizzato Grigio Pietra, nel Nero Vulcano e nel Bicolore Nero che alterna la finitura lucida con quella opaca.

I materiali utilizzati

I tessuti dei sedili della Lancia Ypsilon Alberta Ferretti contengono, tra gli altri materiali, il SEAQUAL® YARN, un filato in poliestere di alta qualità, riciclato post-consumo al 100% da SEAQUAL INITIATIVE e dai suoi partner, in linea con la missione del marchio Lancia di contribuire a un ambiente più sostenibile per le generazioni future.

Le finiture e gli interni Rose Gold

Riprendendo l’iridescenza degli esterni, il Rose Gold caratterizza gli interni della nuova Ypsilon Alberta Ferretti. I tessuti dei sedili sono infatti ricamati con cucitura a filo continuo Rose Gold a contrasto. Il monogramma AF, anch’esso in Rose Gold, è ricamato sui poggiatesta dei sedili, così come sono in questa stessa tinta molti dei dettagli degli interni: dal calice del volante, alle cornici delle bocchette d’aerazione, dalla gemma cambio alle maniglie interne, ai dettagli della plancia.

Il ricamo dei sedili riprende i bustier di alta moda delle collezioni Alberta Ferretti, e questa trasposizione dal mondo del fashion all’automotive sottolinea ancora una volta l’eccellenza di Lancia nel prendere ispirazione creativa da settori diversi.

Motorizzazioni Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile in versione ibrida con motore 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop. Il 3 cilindri da 51,5 kW è affiancato da un motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio dedicata.

La motorizzazione ibrida consente l’ingresso nei centri cittadini per una mobilità sostenibile, ma offre anche vantaggi in termini di costi di gestione, grazie alla riduzione del bollo di circolazione annuale del 50% per i primi cinque anni in base alle normative regionali.

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile anche con il motore 1.2 69 CV GPL, che vanta un’autonomia di 900 km sul ciclo misto con entrambi i serbatoi pieni.

Prezzi di listino e strumenti finanziari

Grazie al finanziamento di FCA bank, la Gamma Ypsilon Hybrid è offerta a partire da 11.950€ in caso di permuta o rottamazione, o in 36 rate da 129€ al mese oltre anticipo, rata finale e oneri finanziari.

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti parte invece da 13.950€ grazie al finanziamento di FCA Bank e in caso di permuta o rottamazione, oppure si può avere in 36 rate da 149€ al mese, oltre anticipo, oneri finanziari e rata finale.

Dal vivo si presenta estrememente elegante esternamente e passionale negli interni, seducendo sicuramente le ragazze di tutte le età che la guideranno come se fosse un vestito fatto su misura per loro!