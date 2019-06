Nuova Opel Corsa 2019, motori e prezzi

Opel Corsa si rinnova con l'arrivo della sesta generazione che vanta motori benzina e Diesel super efficienti, dai consumi ridotti e dalle prestazioni sportive

Arriva la sesta generazione di Opel Corsa, che segue di poco l’arrivo della versione elettrica. Nuova Opel Corsa 2019, lunga 4,06 metri, viene proposta con motori a combustione interna benzina e Diesel particolarmente efficienti con livelli di potenza da 55 kW (75 CV) a 96 kW (130 CV). Tutte le motorizzazioni, benzina e Diesel, vantano consumi ridotti (consumi di carburante nel ciclo NEDC1: ciclo urbano 5.4-3.7 l/100 km; ciclo extraurbano 4.1-2.9 l/100 km; ciclo misto 4.6-3.2 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 105-85 g/km; consumi nel ciclo WLTP2: ciclo misto 6.4-4.0 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 144-104 g/km, dati preliminari).

Design e leggerezza della Opel Corsa

Una compatta dall’aspetto sportivo caratterizzata da un’estrema leggerezza del design e dalla bassa posizione di seduta del guidatore. Estremamente avanzati i sistemi di assistenza alla guida e gli innovativi sistemi di infotainment. Per la prima volta in questo segmento viene introdotto il cambio automatico 8 marce disponibile per i tre allestimenti Edition, Elegance e GS Line. Rispetto alle unità attuali, i nuovi propulsori registrano consumi di carburante ed emissioni significativamente ridotti, pur conservando gli stessi livelli di potenza.

Elevata efficienza e prestazioni brillanti sono le caratteristiche dei nuovi motori benzina. Gli attriti interni e le relative perdite sono stati ridotti al minimo. La reazione del turbocompressore è immediata, con una coppia elevata già ai bassi regimi. La coppia massima del 1.2 da 74 kW (100 CV) è pari a 205 Nm; l’unità di vertice da 96 kW (130 CV) sviluppa addirittura 230 Nm. La maggior parte della coppia massima è disponibile a un’ampia gamma di regimi, pertanto entrambi questi propulsori sono caratterizzati da un’elevata elasticità. Almeno il 95 per cento della coppia massima si sviluppa tra 1.500 e 3.500 giri: insieme al peso ridotto del veicolo, all’eccellente aerodinamica e all’ottimizzazione dei rapporti del cambio, il risultato è un’eccellente guidabilità.

Motori Opel Corsa

Un miglioramento, quello delle motorizzazioni, che si riflette nelle prestazioni di guida: mentre la nuova Corsa da 96 kW (130 CV) raggiunge una velocità massima di 208 km/h, la generazione precedente aveva bisogno di una potenza superiore del 15 per cento (110 kW / 150 CV) per arrivare a 207 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 8,7 secondi, pertanto il nuovo modello è più veloce di 0,2 s rispetto al modello precedente. Ai tre motori a benzina si affianca il diesel 1.5 litri da 74 kW (100 CV) con una coppia massima di 250 Nm (consumi di carburante preliminari nel ciclo NEDC1: ciclo urbano 3.8-3.7 l/100 km; ciclo extraurbano 3.0-2.9 l/100 km; ciclo misto 3.3-3.2 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 87-85 g/km; nel ciclo WLTP2: ciclo misto 4.6-4.0 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 122-104 g/km, dati preliminari).

Le caratteristiche dinamiche della Opel Corsa 2019 sono merito anche della leggerezza che, almeno nella versione più “light”, permette all’auto di scendere sotto la tonnellata di peso: precisamente, 980 kg. Rispetto al modello precedente, questa versione perde ben 108 kg, un bel vantaggio. Si tratta di una riduzione di peso pari a circa il 10 per cento, anche se il nuovo modello mantiene una lunghezza simile, di 4,06 metri. La scocca nuda è più leggera di circa 40 kg, i motori tre cilindri, estremamente compatti, pesano circa 15 kg in meno rispetto alle unità quattro cilindri della generazione precedente.

Assistenza alla guida

Su nuova Corsa, Opel offre tecnologie e sistemi di assistenza alla guida solitamente presenti su veicoli di segmenti superiori. Tra di essi spiccano sicuramente i fari anteriori attivi IntelliLux LED a matrice che non abbagliano gli altri guidatori e che Opel mette a disposizione del grande pubblico per la prima volta nella categoria delle piccole. Gli otto moduli a LED sono controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione di ultima generazione e adattano automaticamente e continuamente il fascio di luce in base al traffico e alla situazione circostante.