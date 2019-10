Nuova Toyota Yaris 2020, dettagli e specifiche della quarta generazione

Debutta la quarta generazione di Toyota Yaris, rinnovata nel design e nei contenuti e ora dotata del nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5L con sistema Full Hybrid Electric

Toyota Yaris si rinnova con il debutto della quarta generazione della compatta giapponese, ricca di novità e di miglioramenti, uno più interessante dell’altro. Andiamo con ordine. Innanzitutto cambia il design, figlio del nuovo corso stilistico del Marchio: è caratterizzato da linee decise, con carreggiate allargate e un look generale che si differenzia in maniera netta da quello delle passate generazioni di Yaris.

Design Toyota Yaris 2020

Una scelta coraggiosa quella dei vertici Toyota, dato che la piccola Yaris ha venduto oltre 4 milioni di unità in Europa, 500.000 delle quali sono ibride. Il debutto nelle concessionarie della Toyota Yaris MY2020 è previsto per il giugno dell’anno prossimo. Nonostante la tendenza del mercato sia quella di un aumento delle dimensioni, Yaris è invece leggermente più corta rispetto al passato, ma in compenso lo spazio a bordo aumenta notevolmente, grazie principalmente all’utilizzo della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (Tnga-B). Yaris 2020 verrà costruita sempre in Europa, come in passato, a maggior ragione dopo che il Marchio ha investito oltre 300 milioni di euro per la Toyota Motor Manufacturing France.

Maggior dinamismo e uno spazio interno che permetta a chi sale a bordo di una nuova Toyota Yaris di viaggiare in tutta comodità. Questi gli obiettivi principali dei tecnici Toyota, che grazie all’utilizzo della piattaforma GA-B hanno ridotto l’altezza di 40 mm, mantenendo invariato lo spazio per la testa degli occupanti grazie a una posizione rivista e ribassata dei sedili. A trarre beneficio di questa soluzione è anche la visibilità frontale, decisamente migliorata. In quanto a lunghezza, Yaris ora scende sotto la soglia dei 3.95 metri, con le carreggiate che invece aumentano di 50 millimetri.

Nuova Yaris 2020 vanta interni ancor più curati rispetto al passato e decisamente tecnologici. A catturare subito lo sguardo è il Toyota Touch Screen centrale: il sistema di infotainment è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e anche i materiali con cui gli interni sono assemblati e rifiniti sono molto gradevoli. Su tutti è degno di nota il materiale soft-touch che riveste la plancia, ma molto interessanti sono anche i nuovi pannelli porta.

Nuovo motore della Yaris

Il nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5L con sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione deriva dai più grandi 2.0L e 2.5L introdotti sulla nuova Corolla e su RAV4, sviluppati con la stessa attenzione relativa al peso e alle dimensioni delle componenti per ottenere il massimo in termini di consumi ed emissioni. Il sistema ibrido di quarta generazione è stato testato in diverse città d’Europa come Roma, Parigi e Darmstadt ed i risultati mostrano come in un contesto urbano, oltre l’80% del tempo di percorrenza avvenga a emissioni zero. Il nuovo powertrain presenta ora un motore Dynamic Force 1.5L benzina con 3 cilindri e ciclo Atkinson con fasatura variabile delle valvole, in grado di ottenere la migliore velocità di combustione al mondo, a sostegno di consumi ridotti ed elevati livelli di coppia anche con le velocità più contenute. Il rendimento termico raggiunge il valore del 40%, per un miglioramento di oltre il 20% in termini di consumi ed emissioni di CO2 e del 15% in termini di potenza. Il sistema adotta inoltre una nuova batteria agli ioni di litio, più potente ma allo stesso tempo più compatta e leggera.

Anche i nuovi sistemi di assistenza alla guida contribuiscono a rendere la Yaris estremamente interessante. Troviamo infatti il Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go e il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA, entrambi di serie su tutti i modelli Yaris. I prezzi di listino della Toyota Yaris 2020 verranno comunicati più avanti.