Opel Combo e-Life: la multispazio elettrica attacca da 37.005 Euro

La casa tedesca ha finalmente aperto gli ordini in Italia per la nuova Combo a batterie, disponibile sia in versione standard che XL a cinque oppure a sette posti

Anche le grandi multispazio per tutta la famiglia abbracciano il mondo dell’elettrificazione: è il caso della nuova Opel Combo e-Life, presentata ufficialmente nello scorso mese di febbraio e oggi ordinabile in Italia con un prezzo in partenza da 37.005 Euro. L’arrivo sul mercato? A partire dal prossimo autunno con una gamma che prevede sia la versione a lunghezza standard (da 4,4 metri) che quella XL (da 4,75 metri), abbinabili a una o due porte scorrevoli e a due o tre file di sedili per una capienza massima di sette posti.

Entrando più nei dettagli la nuova Opel Combo e-Life è in grado di offrire un bagagliaio che parte da 597 e arriva fino a 850 Litri per il modello più lungo: se si decide di abbattere gli schienali posteriori, invece, il vano di carico aumenta considerevolmente spaziando da 2.126 fino al valore massimo di 2.693 Litri. Il vero punto di forza di questa vettura rispetto alla “sorella” endotermica, tuttavia, è la sua powertrain completamente elettrica da 100 kW e 260 Nm di coppia massima, abbinata a un pacco batterie da 50 kWh capace di garantire un’autonomia complessiva di 280 km calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP.

Le prestazioni? Sicuramente non sorprendenti essendo un veicolo destinato alla famiglia, in grado di raggiungere la velocità massima auto-limitata di 130 km/h e di coprire lo scatto 0-100 in 11,2 secondi. Sotto il punto di vista delle possibilità di ricarica, invece, il marchio Opel mette a disposizione il caricabatterie di bordo monofase da 7,4 kW, quello trifase da 11 kW e la compatibilità di connessione con le colonnine pubbliche ad alta velocità in corrente continua da 100 kW, grazie alle quali il livello di energia passa all’80% in appena mezzora.