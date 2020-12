Opel Corsa GS Line+Pack, prezzi da 19.700 Euro

Il nuovo allestimento al top della gamma di Opel Corsa introduce alcuni dettagli importanti sia per le versioni a benzina e diesel che per la Corsa-e full electric

Il 2021 non è ancora arrivato ma a quanto pare il marchio Opel sta riorganizzando la sua offerta con un discreto anticipo: nell’ottica di mettere a disposizione per i clienti una gamma ancora più completa, la Casa tedesca introduce oggi nel listino delle nuove Corsa e Corsa-e l’allestimento top di gamma GS Line+Pack, che va ad arricchire il precedente GS Line con una dotazione di serie aggiuntiva solitamente riservata agli equipaggiamenti “Pack”.

La nuova Opel Corsa GS Line+Pack con motori benzina e diesel, quindi, otterrà i cerchi in lega da 17 pollici e i gruppi ottici posteriori a LED, mentre la Corsa-e GS Line+Pack differirà per la tonalità bicolore sempre sui cerchi da 17’’, portando allo stesso tempo in dote anche i proiettori al retrotreno con tecnologia LED.

Lato prezzi, la nuova Opel Corsa GS Line+Pack attaccherà a listino da 19.700 Euro, necessari per portarsi a casa la versione base con motore benzina 1.2 Litri da 100 cavalli e cambio manuale. Il listino sale poi a 21.300 Euro se si sceglie lo stesso equipaggiamento con la trasmissione automatica, mentre per il benzina 1.2 da 130 cavalli (sempre con cambio automatico) si toccherà quota 22.300 Euro. Il diesel 1.5 Litri da 100 CV e trasmissione manuale, invece, verrà offerto da 20.700 Euro, mentre per la Corsa-e si passerà direttamente a 34.200 Euro.