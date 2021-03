Opel Mokka: il nuovo SUV tedesco è disponibile nei concessionari

La seconda generazione dell'innovativo crossover firmato Opel è finalmente disponibile e può essere anche provato in anteprima contattando il proprio concessionario di fiducia

Dopo tanta attesa, la nuova Opel Mokka (anche in versione elettrica) è finalmente arrivata nei concessionari: la nuova generazione del SUV tedesco debutterà assieme alla recente campagna di marketing del marchio teutonico “Less Normal, More Mokka“, che permetterà anche di effettuare un test drive in anteprima della vettura semplicemente contattando il proprio concessionario di fiducia attraverso la procedura presente a questo indirizzo.

Questo discorso vale sia per le varianti con motori endotermici che per la Mokka-e, dotata di powertrain “full electric” da 136 cavalli in abbinata a una batteria da 50 kWh, capace di assicurare una percorrenza massima di 324 km nel ciclo di utilizzo WLTP.

“Le prime vetture sono arrivate presso la rete italiana, per cui il nuovo Opel Mokka è presente in ogni concessionaria e siamo felici che i nostri clienti possano finalmente provarlo in prima persona – ha affermato Fabio Mazzeo, responsabile di Opel Italia – Basta prendere appuntamento per una prova su strada, per telefono oppure online, e potranno provare il nuovo Opel Mokka così come il nuovo Opel Crossland. Ovviamente Opel e i concessionari seguono rigorosamente le indicazioni sanitarie e di prevenzione“.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la nuova Opel Mokka attacca da 22.200 Euro con la motorizzazione più piccola da 1.2 Litri e 100 cavalli, per arrivare ai 35.250 Euro di base per portarsi a casa la Mokka elettrificata nell’allestimento “Edition”. Se volete qualche dettaglio in più, vi consigliamo di consultare il nostro schemino riassuntivo qua sotto:

OPEL MOKKA MY2021

1.2 Turbo-benzina 100 CV

Edition – 22.200 Euro

Elegance – 24.200 Euro

GS Line – 24.700 Euro

GS Line+ – 25.450 Euro

Ultimate – 27.200 Euro

1.2 Turbo-benzina 130 CV

Edition – 23.200 Euro

Elegance – 25.200 Euro

GS Line – 25.700 Euro

GS Line+ – 26.450 Euro

Ultimate – 28.200 Euro

1.2 Turbo-benzina 130 CV (cambio automatico)

Edition – 24.700 Euro

Elegance – 26.700 Euro

GS Line – 27.200 Euro

GS Line+ – 27.950 Euro

Ultimate – 29.700 Euro

1.5 Diesel 110 CV

Edition – 23.700 Euro

Elegance – 25.700 Euro

GS Line – 26.200 Euro

GS Line+ – 26.950 Euro

Ultimate – 28.700 Euro

Mokka-e