Opel Mokka: svelato il nuovo Model Year 2020, anche in versione elettrica

Il CEO di Opel, Michael Lohscheller, ha tolto i veli alla nuova generazione di Opel Mokka, finalmente ordinabile (anche in Italia) sia con motori endotermici che con la propulsione elettrica

La mobilità del futuro secondo Opel si chiama Mokka ed e-Mokka: con una presentazione stampa lanciata in live streaming dal CEO Michael Lohscheller, il marchio tedesco ha svelato quello che sarà il suo primo modello a indossare il suo inedito volto di marca, l’Opel Vizor, così come il nuovo emblema Opel Blitz e un abitacolo completamente digitalizzato.

“Nuovo Opel Mokka è la prova che abbiamo mantenuto la nostra promessa dell’agosto 2017, quando ci siamo integrati con Groupe PSA – ha affermato Michael Lohscheller – Avevamo detto che avremmo elettrificato Opel e che l’avremmo resa un’azienda redditizia: questa è un’auto che abbiamo creato da zero, con una passione senza precedenti e totalmente impegnata a guidare Opel in un futuro brillante ed emozionante“.

OPEL MOKKA ED E-MOKKA: TECNOLOGICA, MA NON TROPPO

A un primo impatto le nuove Opel Mokka ed e-Mokka si distinguono per un assetto allargato (con lunghezza totale di 4,15 metri) e per un look aggressivo e deciso, che integra innanzitutto quell’Opel Vizor che altro non è che una visiera protettiva per l’anteriore della vettura. Questa ingloba perfettamente la griglia, i fari full LED e il nuovo logo del marchio tedesco, l’Opel Blitz, mentre al posteriore si può notare il nome del modello al centro del portellone con un carattere fluido e vivace del tutto inedito.

Per quanto riguarda gli interni, Opel Mokka ed e-Mokka sono state progettate per rendere l’esperienza di guida il più possibile libera da ogni condizionamento tecnologico che possa distrarre il guidatore: in questo senso spicca l’Opel Pure Panel con due ampi schermi che riportano esclusivamente le informazioni davvero essenziali, connessi con un sistema di bordo nel quale è possibile selezionare le funzioni più importanti in maniera veloce e intuitiva, senza le necessità di districarsi attraverso complicati sotto-menu.

OPEL MOKKA ED E-MOKKA: TERMICA O ELETTRICA?

Per la prima volta in assoluto, Opel Mokka sarà disponibile nei concessionari fin dal debutto con una versione completamente elettrica, dotata di un motore da 100 kW (136 cavalli) e 260 Nm di coppia massima, gestibili alla perfezione grazie alle tre modalità di guida disponibili: Normal, Eco e Sport. Le sue prestazioni? Una velocità massima di 150 km/h limitata per ottimizzare il funzionamento della batteria da 50 kWh, che assicura un’autonomia massima di 324 km nel ciclo WLTP.

Caratteristiche davvero interessanti per e-Mokka, che potrà essere ricaricata sia attraverso la wall-box che con i sistemi di ricarica veloce (a 100 kW DC si otterrà l’80% di efficienza in soli 30 minuti di ricarica), oppure con la più semplice soluzione alla spina domestica. Tutto sarà a portata di mano, per un’esperienza di guida ancora più rilassante grazie ai servizi Opelconnect e alle app myOpel e Free2move Servives, integrati di serie per questa versione.

In alternativa, Opel Mokka farà il suo debutto anche con le tradizionali motorizzazioni termiche a benzina e diesel, che offrono potenze da 100 a 130 cavalli. Le loro peculiarità? Grandi prestazioni, per una coppia subito disponibile anche ai giri più bassi, e un’efficienza davvero interessante, che limitano i consumi di carburante a 4,8-3,8 L / 100 km e le emissioni di CO2 a 111-100 g/km. Il tutto combinato con un cambio manuale a sei marce oppure, a richiesta, con quello automatico a otto rapporti.

OPEL MOKKA ED E-MOKKA: FARI A LED MATRIX E ADAS DI LIVELLO 2

Le nuove Opel Mokka ed e-Mokka non deluderanno le aspettative nemmeno sotto l’aspetto dell’infotainment, che comprenderà i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touchscreen da 7” oppure, a richiesta, la tecnologia top di gamma Multimedia Navi Pro con display da 10”, perfettamente integrati con il Pure Panel nell’abitacolo. Tra le altre caratteristiche distintive trovano spazio anche i gruppi ottici IntelliLux LED Matrix adattivi e privi di abbagliamento a 14 elementi e una serie di sistemi ADAS di aiuto alla guida davvero completa, comprendente l’Advanced Cruise Control, l’Active Lane Positioning, il freno di stazionamento elettrico, il riconoscimento dei segnali stradali, la retrocamera a 180° e l’Automatic Park Assist.

OPEL MOKKA ED E-MOKKA: PREZZI E ALLESTIMENTI

In consegna a partire dall’inizio del 2021 ma ordinabile già da oggi, la nuova Opel Mokka potrà essere scelta in cinque allestimenti diversi: quello “base”, chiamato Edition e con un prezzo di partenza da 22.200 Euro, offrirà di serie cerchi in lega da 16”, climatizzatore manuale, volante sportivo in pelle, cruise control, mantenimento della corsia e Multimedia Navi da 7”. Si passa poi all’equipaggiamento Elegance (+ 2.000 Euro), che aggiunge i cerchi da 17”, i fendinebbia, il climatizzatore automatico, luci interne a LED e sensori di distanza posteriori.

Successivamente troviamo la GS Line, con un prezzo di partenza da 24.700 Euro e con vetri posteriori oscurati, tettuccio nero, pedaliera in alluminio e mappatura Sport, che può evolversi in GS Line Pack caratterizzato da cerchi da 18” e tutti i sistemi ADAS di livello 2. L’allestimento top di gamma, invece, è l’Ultimate: a partire da 27.200 Euro includerà i gruppi ottici anteriori a LED Matrix, il sistema Keyless, lo schermo da 12” per il cruscotto, il Multimedia Navi Pro e i sedili riscaldabili.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Opel Mokka avrà un prezzo di partenza da 22.200 Euro con l’1.2 turbo-benzina da 100 cavalli e cambio manuale, che sale di 1000 Euro con l’unità da 130 cavalli (eventualmente equipaggiabile con la trasmissione automatica a otto rapporti pagando un supplemento di 1.500 Euro). Il turbodiesel da 110 cavalli, invece, partirà da 23.700 Euro, mentre la e-Mokka attaccherà a listino da 34.000 Euro (esclusi gli incentivi dell’ecobonus statale, che la fanno scendere a circa 23.000 Euro).