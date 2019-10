Peugeot 3008 Anniversary: il SUV top di gamma è in serie limitata

In arrivo nelle Concessionarie a novembre, Peugeot 3008 Anniversary viene proposta ad un listino di 46.380 euro chiavi in mano. La vettura sarà prodotta in appena 120 esemplari

È tempo di festeggiamento in casa Peugeot: l’azienda francese, infatti, ha voluto realizzare una serie speciale del SUV 3008 (il primo veicolo di questo genere nella storia a vincere il titolo di auto dell’anno) denominata Peugeot 3008 Anniversary per festeggiare le 700.000 unità vendute nel mondo, di cui oltre 65 mila in Italia.

Peugeot 3008 Anniversary: tecnologia e stile

Nel corso degli anni il Peugeot 3008 Anniversary si è distinto in un panorama decisamente affollato per il suo carattere unico, mantenendo il suo valore nel tempo e superando l’avvicendarsi delle mode. Un design personale, tecnologico e proiettato verso il futuro quello di 3008 che ha saputo rivoluzionare ancor più le sensazioni che si provano una volta saliti a bordo, grazie a soluzioni mai viste prima. Col 3008 lo stile va di pari passo con la tecnologia, ben rappresentata a bordo dall’originale Peugeot I-Cockpit, per la prima volta con strumentazione interamente digitale. Una vera rivoluzione stilistica ed ergonomica che ha catturato l’attenzione e l’ammirazione di molti fin da subito. Il suo successo ha anche confermato le scelte fatte in termini di gamma, con motori e cambi in grado di superare le aspettative di un pubblico esigente come quello italiano.

Ora, Peugeot celebra il SUV 3008 con una edizione speciale, l’anniversary, limitata a soli 120 esemplari. Questa versione vuole esprimere il meglio della gamma 3008, confermandone le qualità ma con una carrozzeria mai vista prima. Tutti i 120 esemplari di 3008 Anniversary si caratterizzano per la verniciatura opaca della carrozzeria e sviluppata sulla tinta Grigio Platinium che tanto piace ai clienti italiani, in grado di esaltare ancor più la muscolarità della carrozzeria. Ricchissima la dotazione di serie prevista in questa serie speciale limitata dotata della motorizzazione Diesel BlueHDi 180 abbinata di serie al cambio automatico EAT8. Peugeot 3008 Anniversary aggiunge, rispetto alla dotazione presente nell’allestimento GT finora al vertice della gamma, una lista di importanti dotazioni di serie tra cui vision park 360°, electric & massage pack, tetto panoramico apribile, impianto audio Focal, portellone hands free, wireless smartphone charging e ruotino di scorta.

Peugeot 3008 Anniversary: quanto costa

In arrivo nelle Concessionarie a novembre, Peugeot 3008 Anniversary viene proposta a un prezzo listino di 46.380 euro chiavi in mano.