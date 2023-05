Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6: al via gli ordini in Italia

I nuovi Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6 sono ordinabili da poche ore in Italia nelle versioni Active Pack, Allure Pack e GT e con prezzi a partire da 37.520 euro.

Dopo la presentazione avvenuta a febbraio, Peugeot ha finalmente aperto gli ordini in Italia per i nuovi Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6. I due nuovi modelli promettono un’esperienza di guida coinvolgente e sostenibile grazie alla nuova motorizzazione Hybrid 136 e-DCS6.

Il nuovo gruppo propulsore sfrutta un avanzato sistema mild hybrid a 48V, che combina una batteria compatta e un motore elettrico integrato nel nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti. L’obiettivo di questo sistema è di ridurre i consumi e le emissioni, senza rinunciare al piacere di guida che caratterizza il marchio francese di Stellantis.

I prezzi partono da 37.520 euro per il Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6, fino a raggiungere i 40.670 euro per il Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6. Le prime consegne sono previste prima dell’estate, giusto in tempo per godersi la stagione più calda a bordo di un’auto all’avanguardia.

Il gruppo propulsore si basa sul nuovo PureTech a benzina da 136 CV

Il cuore della nuova generazione di powertrain è il motore benzina PureTech da 136 CV, abbinato a un cambio elettrificato a doppia frizione a 6 velocità che integra un’unità elettrica. Grazie alla batteria che si ricarica durante la guida, i nuovi modelli Peugeot offrono una coppia supplementare a bassi regimi e una riduzione del consumo di carburante fino al 15%. In ambito urbano, entrambi i SUV possono funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità full electric, garantendo un impatto ambientale minore.

I nuovi Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6 sono disponibili in tre diversi allestimenti, per soddisfare ogni tipo di esigenza e gusto. Il Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 può essere scelto nelle versioni Active Pack da 37.520 euro, Allure Pack da 40.570 euro e GT da 42.520 euro. Il Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6, invece, è disponibile negli stessi allestimenti, ma con prezzi rispettivi di 40.670 euro, 43.720 euro e 45.670 euro.