Peugeot 3008 Hybrid4: il SUV ibrido plug-in da 59 km di autonomia elettrica

Motore da 300 cavalli con due unità elettriche, trasmissione integrale e una batteria ad elevata capacità per un'autonomia full hybrid da 59 km: ecco le caratteristiche della nuova Peugeot 3008 Hybrid4

Ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2016 e da allora ha ottenuto un grandissimo successo commerciale, che continua tuttora con ben 700mila vetture vendute complessivamente, delle quali 60mila solamente in Italia. Ecco la storia della Peugeot 3008, che oggi si rinnova con la versione ad alte prestazioni Hybrid4, vero top di gamma di categoria della casa francese al prezzo di partenza di 44.430 Euro. Le sue caratteristiche principali? Innanzitutto una power train che combina un motore benzina PureTech turbo da 200 cavalli a due unità elettriche, una per ogni asse.

Il primo è posizionato all’anteriore, sviluppa 110 cavalli ed è associato al cambio e-EAT8, mentre il secondo si occupa del retrotreno fornendo una spinta aggiuntiva di 112 cavalli. Nel complesso il risultato è quello di un’unità propulsiva capace di prestazioni davvero interessanti: con un totale di 300 CV a disposizione, la nuova Peugeot 3008 Hybrid4 è infatti capace di coprire lo scatto 0-100 km/h in soli 5,9 secondi!

Per quanto riguarda le sue capacità elettriche, la Peugeot 3008 Hybrid4 dispone di una batteria da 13,2 kWh, il che le garantisce un’autonomia in modalità 100% elettrica di ben 59 km nel ciclo di utilizzo WLTP. Oltre ad essere efficace, il pacco batterie è anche estremamente efficiente perchè si può ricaricare in modo facile e veloce. La ricarica completa del veicolo, infatti, dura solamente 1 ora e 45 minuti quando lo si collega alla Wallbox dedicata in modalità “ricarica veloce”.

Le peculiarità della Peugeot 3008 Hybrid4, tuttavia, non finiscono qui: questa versione, infatti, è dotata di trasmissione integrale 4WD a quattro ruote motrici, che le dona un’aderenza al terreno ancora più elevata anche su superfici difficili e scivolose. Strade bagnate, fangose o innevate non saranno più un problema per il SUV della casa francese, dal momento che la potenza è ripartita sempre nel miglior modo possibile su tutte e quattro le gomme del veicolo.

Nonostante la presenza della trazione integrale, la Peugeot 3008 Hybrid4 non indugia nemmeno in fatto di emissioni di sostanze inquinanti: la CO2 che produce, infatti, si assesta sui 29 grammi per ogni chilometro percorso, un risultato davvero eccellente per una vettura della sua categoria. A livello di dotazione, l’abbinamento della piattaforma EMP2 (Efficient Modular Platform) con il retrotreno a bracci multipli assicura un comfort di guida assoluto, aiutato dall’allestimento GT che si caratterizza per i rivestimenti interni in Alcantara Grigio Greval abbinati a decorazioni in vero legno di quercia invecchiato Grey Oak. Ma non è tutto, perchè la 3008 Hybrid4 riceve anche dei nuovi sistemi di assistenza alla guida, tra i quali l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go e il Lane Positioning Assist che mantiene il veicolo perfettamente all’interno della propria corsia.