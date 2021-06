Peugeot e-Rifter 2021: prezzi e caratteristiche della nuova monovolume elettrica

La Casa del Leone ha aperto gli ordini della nuova e-Rifter, versione a batterie della sua multispazio a sette posti. Il listino? Parte da 36.150 Euro in quattro allestimenti

Dopo la presentazione avvenuta nello scorso mese di febbraio, il marchio Peugeot ha aperto in questi giorni gli ordini della nuova e-Rifter, pratica multispazio famigliare a sette posti che si aggiunge alla gamma delle motorizzazioni endotermiche proponendo una powertrain da 100 kW (136 cavalli) e 260 Nm di coppia abbinata a un pacco batterie da 50 kWh, quest’ultimo in grado di garantire un’autonomia massima fino a 245 km.

Molteplici le possibilità di ricarica, che spaziano dall’utilizzo della Wallbox da 7,4 kW (con tempi di ricarica in 7 ore e mezza) alle colonnine da almeno 11 kW a cui collegarsi tramite il caricatore di bordo OBC (con tempi nell’ordine delle 5 ore), fino alle stazioni “fast-charge” in corrente continua da 100 kW grazie alle quali è possibile passare dal 10 all’80% di disponibilità energetica in soli 30 minuti.

La presenza delle batterie, in ogni caso, non ha influenzato il volume di carico della vettura, che parte dai 775 Litri della versione Standard a cinque posti (da 4,40 metri in lunghezza) ai ben 4.000 se si prende in considerazione la Long a sette posti (da 4,75 metri in lunghezza) con entrambe le file di sedili posteriori abbattute.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la nuova Peugeot e-Rifter 2021 sarà disponibile nei concessionari a partire da novembre in cinque varianti: la base di partenza si chiama “Active” e avrà un prezzo a listino da 36.150 Euro, che salgono fino a quota 40.850 Euro nel caso dell’equipaggiamento GT per la carrozzeria Standard ma anche dell’Allure Pack per la carrozzeria Long. Tutti i dettagli del caso, ovviamente, ve li riportiamo per comodità qua sotto nello schemino dedicato:

PEUGEOT E-RIFTER 2021