Peugeot: la Casa del Leone rinnova il proprio logo

Dopo oltre 20 anni di servizio, l'emblema della Casa francese che tutti noi conosciamo sarà rinnovato e verrà utilizzato per la prima volta sulla nuova 308 MY2021

Mentre l’anno scorso era l’anniversario dei suoi 210 anni di attività, quest’anno il marchio Peugeot va incontro a un nuovo traguardo molto importante che, però, verrà festeggiato in maniera un po’ diversa: niente candeline da spegnere, niente eventi dedicati… ma piuttosto la rivisitazione completa del proprio logo, che va a sostituire quello precedente introdotto nel lontano 1998.

Realizzato dal Peugeot Design Lab, è contraddistinto da una testa di leone ruggente racchiusa all’interno di uno scudetto che rimanda ai primi emblemi utilizzati sulle vetture degli anni ’60. Insomma, un “richiamo al passato” che, allo stesso tempo, proietta la factory di Sochaux verso il futuro, ovviamente all’insegna dell’elettrificazione.

Si tratta di un passaggio che farà parte di una grande campagna promozionale dal titolo “Lions of our Time – I Leoni del nostro Tempo“, volta a donare un nuovo look non solo alle concessionarie italiane ed europee, ma anche al sito web ufficiale dove si potranno visionare e poi acquistare le automobili del marchio francese semplicemente con un click. Questo, ovviamente, sarà solo l’inizio perchè poi sarà lanciata sul mercato una collezione di abbigliamento e di accessori dedicati, in arrivo nei migliori store entro la fine di quest’anno.

“Il nuovo logo riflette la continua evoluzione tecnologica della nostra gamma e la filosofia di saper vivere apprezzando ogni singolo momento – ha affermato Julie David, AD di Peugeot UK – Si tratta di qualcosa di cui andiamo davvero molto orgogliosi e la ragione stessa di avere un logo rinnovato di questo tipo è quella di diffondere un primo messaggio al cliente del livello di qualità, immagine e reputazione del nostro brand”.