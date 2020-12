Peugeot novità auto 2021 e 2022: alla carica con 308, 3008 e 5008

Per l'anno che verrà il marchio Peugeot farà debuttare sul mercato la nuova generazione della Peugeot 308, al fianco dei restyling dei SUV 3008 (anche ibrido plug-in) e 5008

Tutto è pronto per un 2021 diverso e, finalmente, corposo di novità: dopo un 2020 poco entusiasmante, Peugeot sta infatti per suonare la carica e lo farà fin dai primi mesi del prossimo anno con diversi nuovi modelli volti a stuzzicare l’interesse di tutti gli appassionati della Casa del Leone. La new-entry più importante è sicuramente la Nuova 308, ormai giunta alla terza generazione e pronta a sostituire un MY2020 recentemente oggetto di un leggero restyling che ha preso in causa per lo più la tecnologia di bordo (sistema infotainment e ADAS in primis). Al suo fianco, però, scalpiteranno i Model Year 2021 della 3008, anche in versione ibrida plug-in, e della 5008, SUV premium a sette posti deciso a sfoggiare un’estetica rivista sotto il segno della modernità. Ma andiamo con ordine…

NOVITA’ PEUGEOT 2021: LA 308 SARA’ IN LINEA CON LE TENDENZE DEL MOMENTO

Partiamo dal “piatto forte” del marchio francese: la Nuova Peugeot 308 è attualmente in fase di testing e sarà presentata solamente durante la primavera del 2021… ma questo non vuol dire che non possiamo darvi qualche anticipazione sulle sue caratteristiche! Rispetto al passato, la terza generazione di questa berlina compatta erediterà diversi elementi della più grande 508 e dei SUV 3008 e 5008, tra i quali la firma luminosa a “zanna” sulla parte anteriore del veicolo e un posteriore completamente rinnovato con nuovi gruppi ottici distribuiti in maniera diversa da quella attuale.

Nell’abitacolo sarà presente sicuramente la strumentazione digitale iCockpit, mentre la sua piattaforma di base sarà la EMP2 già condivisa dal MY2020 con i SUV 3008 e 5008, quindi capace di ospitare le ultime evoluzioni dei propulsori benzina 1.2 Litri PureTech e diesel 1.5 Blue HDi, abbinati al tradizionale cambio manuale a sei marce o quello automatico EAT8 ad otto rapporti. I top di gamma saranno rappresentati dalle esclusive versioni Hybrid, con tecnologia plug-in da 150, 180 e 225 cavalli, e Mild Hybrid, quest’ultima contraddistinta da una piccola unità elettrificata a 48V.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la Nuova Peugeot 308 sarà resa disponibile sia nella versione berlina che in quella Station Wagon, alle quali si affiancherà la versione sportiva PSE con tecnologia Hybrid4. Le sue caratteristiche? Con tutta probabilità ospiterà sotto al cofano un potente 1.6 a benzina da 200 cavalli abbinato a due unità elettriche “alla spina” da 100 CV ciascuna, per un output prestazionale superiore ai 300 CV e molto vicino ai 400 Nm di coppia massima. La batteria, invece, sarà da 13 kWh, quindi in grado di percorrere almeno 50 km in modalità “full electric”.

NOVITA’ PEUGEOT 2021: LA 3008 PUNTA SULL’IBRIDO ALLA SPINA

Oltre alla 308, grande attenzione sarà catalizzata anche dalla Nuova Peugeot 3008, in arrivo nei concessionari già dal prossimo mese di gennaio 2021. Dopo quattro anni di successi, il SUV del Leone è pronto al suo primo restyling, che introdurrà innanzitutto diverse novità estetiche a partire dall’inedita calandra a scacchiera anteriore con gruppi ottici (Full LED dotati di luci diurne) inglobati in essa e volti a proseguire sulle fiancate. Anche il posteriore avrà un design differente, caratterizzato da fari con un nuovo disegno uniti da un fascione in nero lucido e ora provvisti di luce di retromarcia con copertura fumè.

Le novità della 3008 MY2021 proseguiranno con una tecnologia di bordo da vettura di classe premium, che includerà l’iCockpit con Head Up Display, lo schermo touchscreen centrale da 10” con “toggle switches” per l’accesso alle funzioni più importanti dell’infotainment e il selettore delle modalità di guida, tra cui spiccheranno quelle dedicate alle varianti ibride plug-in.

La 3008, infatti, sarà disponibile per la prima volta in due inedite motorizzazioni “alla spina”, chiamate rispettivamente Hybrid4 300 e-Eat8 e Hybrid 225 e-Eat8 e dotate di cambio automatico a otto rapporti. La prima sarà a trazione integrale e potrà contare su un PureTech a benzina da 200 cavalli in abbinata a due unità elettriche da 110 e 112 cavalli installate su ciascun assale, mentre la seconda avrà due sole ruote motrici e dovrà “accontentarsi” del più piccolo PureTech da 180 CV con powertrain elettrificata da 110 CV. Le batterie? Per entrambe le versioni da 13,2 kWh.

NOVITA’ PEUGEOT 2021: LA 5008 SARA’ LA SORELLA MAGGIORE DELLA 3008

Al fianco della 3008, nel 2021 il marchio Peugeot schiererà anche il nuovo Model Year 2021 della 5008, SUV premium del Leone che, in un certo senso, riprende la dotazione di ultima generazione della sua “sorellina” rendendola disponibile a ben sei passeggeri (più uno, il pilota) nell’abitacolo. Rispetto alla passata generazione, questa vettura si distinguerà per un design ancora più elegante ma allo stesso tempo sportivo, con un frontale aggressivo dalle ampie prese d’aria laterali, dalla calandra a scacchiera con fari full LED ai lati e dalla firma luminosa a forma di “zanna”.

Gli allestimenti top di gamma GT e GT Pack, inoltre, includeranno una griglia specifica dal motivo modulare, oltre alle finiture in nero del “Black Pack” per la calandra, per i profili anteriori e laterali, per le barre e le finiture sul tetto e dello spoiler, per le cornici dei finestrini, per i profili sottoporta e per i cerchi “Washington” da 19”. Grande cura anche per quanto riguarda il pacchetto dei sistemi ADAS di aiuto alla guida, mentre per quanto riguarda le motorizzazioni i tecnici della Peugeot hanno deciso di puntare sulle sole unità a benzina e diesel. Si parte dal tre cilindri 1.2 PureTech 130 al quattro cilindri 1.6 PureTech 180, passando per il BlueHDi 130 fino al più potente 2 Litri BlueHDi 180 con cambio automatico EAT8 a otto rapporti.