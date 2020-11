Peugeot 308 MY2021: i-Cockpit e tanta tecnologia da 22.700 Euro

La berlina di medie dimensioni della Casa francese si rinnova e introduce un Model Year 2021 più tecnologico sia a livello di infotainment che di aiuti alla guida ADAS di livello 2

Come accaduto per altri modelli del Leone, anche la Peugeot 308 è pronta per esordire sul mercato con un Model Year 2021 aggiornato sotto molti aspetti: la volontà è quella di rimanere al passo dei tempi (e della concorrenza), ecco perché la berlina di medie dimensioni francese proporrà per l’anno nuovo diverse novità per quanto riguarda la tecnologia di bordo.

Il piatto forte è rappresentato dall’introduzione dell’i-Cockpit, vale a dire del quadro strumenti completamente digitale che va a sostituire la precedente versione analogica: lo schermo è da 10’’ e si affianca al nuovo display capacitivo e sensibile al tocco del sistema infotainment, il quale ora integra la tecnologia Mirror Screen, quella chiamata 3D Connected Navigation con annessi comandi vocali e i servizi principali messi a disposizione da TomTom Traffic. Confermata, ovviamente, la compatibilità con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, così come la radio digitale DAB.

Grande miglioramento anche per quanto riguarda il pacchetto di aiuti alla guida ADAS, che ora raggiungono l’assistenza di livello 2: i più importanti ora di serie sono l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, l’Active Safety Brake con riconoscimento (anche notturno) di pedoni e ciclisti, l’Active Lane Departure Warning, il Driver Attention Alert, l’High Beam Assist, lo Speed Limit Detection, l’Active Blind Corner Assist e la retrocamera Visiopark con funzione Park Assist e sensori di parcheggio posteriori.

Nulla cambia, invece, a livello di carrozzeria, tranne per l’introduzione di un nuovo colore a tre strati chiamato Blu Vertigo e nuovi design estetici per i cerchi in lega. Lato motorizzazioni, la nuova Peugeot 308 MY2021 è ora in linea con le più recenti normative europee in fatto di emissioni inquinanti: l’update dei propulsori ha toccato sia i benzina PureTech 110 e 130 che il diesel 1.5 Hdi 130, senza dimenticare l’1.6 turbo che equipaggia la versione GTi.

Il listino? La rinnovata gamma della Peugeot 308 MY2021 comprende sia le versioni berlina che quelle Station Wagon (a listino con una maggiorazione di 1000 Euro) in tre specifici allestimenti: Active, Allure e GT, ognuno associabile a un determinato pacchetto aggiuntivo. Il top di gamma, per esempio, può essere equipaggiato con il Black Pack, che introduce elementi cromati e dettagli con finiture nere. Per quanto riguarda i prezzi, la nuova 308 con motore PureTech 110 attacca da 22.700 Euro in allestimento Active, che sale fino a 37.600 Euro per la sportivissima versione GTi curata dal reparto corse interno Peugeot Sport.