Pininfarina Battista da record: 0-100 km/h in soli 1,86 secondi!

L'auto italiana prodotta da Automobili Pininfarina ha stabilito i nuovi primati mondiali sullo 0-100, sullo 0-200 e nella frenata da 100 km/h

Pensavate che la Rimac Nevera fosse l’unica primatista mondiale nel segmento delle supercar elettriche? Bè, sappiate che ora il record di auto “brucia-semafori” è passato in mano italiana grazie al sapiente lavoro ingegneristico di Automobili Pininfarina. L’azienda il cui studio di design ha sede in quel di Cambiano (TO) ha effettuato lo shakedown sulla pista di Dubai della Pininfarina Battista, hypercar che non ha deluso le aspettative mettendo in cassaforte praticamente tutti i Guinness World Record di accelerazione con partenza da fermo.

Merito della superlativa powertrain a quattro motori elettrici da 1.900 cavalli e 2.340 Nm di coppia massima (poi abbinata al pacco batterie da 120 kWh per 476 km di autonomia) derivata proprio dalla Rimac Nevera, che è servita a riscrivere i primati dello 0-60 miglia orarie (1,79 secondi), del classico 0-100 km/h (1,86 secondi), dello 0-120 miglia orarie (4,49 secondi), dello 0-200 km/h (4,75 secondi) ed anche della decelerazione da 100 orari fino allo stop completo del veicolo – completato in soli 31 metri.

Numeri davvero impressionanti per l’hypercar italiana, come sottolineato dall’ingegnere capo di Automobili Pininfarina Paolo Dellachà: “Sono orgoglioso che la nostra nuova hyper GT elettrica abbia mantenuto le promesse che abbiamo fatto al momento della definizione del nostro piano di sviluppo. La Battista ha raggiunto prestazioni superiori ai nostri più che ambiziosi obiettivi originali. La distribuzione del peso perfettamente ottimizzata e il baricentro basso sono alla base di questo risultato. La combinazione di telaio su misura, specifica messa a punto delle sospensioni, pneumatici collaudati su migliaia di chilometri di test e quattro motori con torque vectoring per una potenza senza precedenti consente alla Battista di essere l’auto omologata per la circolazione stradale con l’accelerazione più veloce al mondo“.