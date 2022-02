Porsche 718: le Cayman e Boxster elettriche saranno prodotte in Germania

Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima generazione di Porsche 718 Cayman e Boxster avrà una powertrain full-electric e sarà prodotta direttamente nella factory di Zuffenhausen

Direttamente dalla Germania arrivano alcune novità in merito alla prossima generazione di Porsche elettriche: dopo le prime anticipazioni dello scorso ottobre, ora sembra più certa la conversione dei modelli 718 Cayman e Boxster verso il mondo delle batterie, a partire dal 2023 e sulla base di alcuni elementi ripresi direttamente dal prototipo Mission R che è stato presentato durante l’IAA Mobility 2021 di Monaco.

Secondo quanto riportato dal magazine tedesco Automobilwoche, le future Porsche 718 Cayman e Boxster elettriche saranno sviluppate sulla base della piattaforma PPE (Premium Platform Electric) creata in collaborazione con Audi e vanteranno una doppia versione di powertrain a singolo e a doppio motore a zero emissioni. In quest’ultimo caso il propulsore (derivato da quello della Mission R capace di erogare la bellezza di 611 cavalli) garantirà la trazione integrale e sarà abbinato a un pacco batterie con capacità di almeno 79,2 kWh, caratterizzato dall’autonomia di circa 400 km (ciclo WLTP) e dal supporto alla ricarica veloce a 800V.

Se queste indiscrezioni verranno confermate, la prossima generazione di Porsche 718 (sia in versione Cayman che Boxster a “cielo aperto”) diventerà il terzo modello a propulsione elettrica per la Casa di Stoccarda, che affiancherà il lancio della Macan EV previsto a sua volta per il 2023 con linea di montaggio nello stabilimento di Lipsia.