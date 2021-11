Porsche festeggia i 20 anni in Cina con una 996… a forma di cigno!

L'artista Chris Labrooy è stato commissionato da Porsche China per realizzare un'opera di stile unica e stravagante: fondere un cigno gonfiabile all'interno di una 996!

Se vi state chiedendo cosa ci fa un cigno gigante con tanto di gommoni gonfiabili all’interno di una Porsche… sappiate che ciò che è mostrato nelle foto presenti in gallery non è una semplice opera di fotoritocco. L’autore di questo “esercizio di stile” si chiama Chris Labrooy ed è un’artista scozzese specializzato nel realizzare lavori molto particolari per le campagne pubblicitarie dei settori più disparati… da quello dei trasporti aerei all’automotive.

Uno tra questi è proprio quello che avete potuto ammirare sfogliando le immagini di questo articolo, vale a dire la fusione tra il telaio di una Porsche 911 (versione 996) con un cigno gonfiabile: inizialmente quest’opera doveva essere rappresentata solamente su un quadro (tra l’altro disponibile alla vendita sul sito ufficiale dell’artista), ma a quanto pare alla Casa di Stoccarda è piaciuta talmente tanto che ha deciso di commissionarla in dimensioni reali per festeggiare i 20 anni di attività della “Cavallina” in Cina.

Da supersportiva altamente prestazionale la bellissima Porsche 996 è diventata quindi un materassino gonfiabile con la testa di un cigno che sporge dal parabrezza, una vera “opera d’arte” che molto probabilmente sarà conservata ed esposta in gallerie e musei dedicati all’automotive. All’atto pratico, tuttavia, sembra che possa anche galleggiare sull’acqua: sarà vero?